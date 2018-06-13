Geçici iskemik ataklar, kalıcı inmeye sebep olabilir

Halk arasında “geçici felç” olarak adlandırılan, 24 saatten daha kısa süren ve kalıcı sakatlık bırakmayan geçici iskemik ataklar, eğer ciddiye alınmazsa kalıcı inmenin habercisi olabilir. Konuyla ilgili merak edilenleri, Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem açıkladı.

Beynimize giden kanın kısmi ya da tamamen kesilmesi ile 24 saatten az süren, kalıcı olmayan belirtilere geçici iskemik atak denir. Sıklıkla bir beyin damarının pıhtı ile kapanması sonucunda meydana gelen geçici iskemik ataklarda, pıhtının yok edilmesi halinde belirtiler geçer ve kalıcı inme (felç) riski azalır. Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem konunun önemine dikkat çekerek “Pıhtının büyük olması halinde ya da eritilmesi sağlanamazsa çok ciddi felç ve ölüme kadar giden beyin hasarıyla karşı karşıya kalınabilir.” diye konuştu.

Doç. Dr. Eren Erdem, “Geçici iskemik atak, tıpkı kalp ağrısı hastalarında olduğu gibi çok ciddi bir şekilde tetkik ve teşhis edilmeli ve tekrarlaması önlenmelidir. Beynimiz maalesef kalbimizden çok daha hassas bir dokudur ve çok küçük alanların hasarı bile geri dönüşümü olmayan çok büyük fonksiyon kayıplarına sebep olabilir.” dedi.



GEÇİCİ İSKEMİK ATAK (GEÇİCİ FELÇ) BELİRTİLERİ NELERDİR?