Gribe mi yoksa grip benzeri bir hastalığa mı yakalandınız?

Son Güncelleme 25 dakika önce SAĞLIK HABERLERİ | 15.01.2018 16:42 |25 dakika önce

Grip mevsiminin ortasındayız. Bu yüzden hasta olursanız ve tedavi olmak için doktora giderseniz, grip olduğunuzu varsayabilirsiniz. Ancak doktorunuz sizi "grip benzeri bir hastalık" ile teşhis ederse ne olacak? Grip ve grip benzeri hastalıklar arasındaki fark nedir?

İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. M. Melih Çiçek, grip ve grip benzeri hastalık hakkında şu bilgileri verdi: “Grip; buruna, boğaza ve bazen de akciğerlere bulaşan grip virüslerinden kaynaklanan bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Influenza olarak da adlandırılan grip benzeri hastalık, daha geniş kapsamlıdır. Grip, burun veya boğazınızdan alınan bir sürüntü örneği ile teşhis edilir. Grip benzeri hastalık, klinik bir tanı olup, resmi bir testi yoktur. Buna doktor sizi muayene ederek karar verir. Influenza; soğuk algınlığı ve diğer birkaç solunum yolları virüsünün belirti ve bulguları, grip virüsünün belirtilerinden ayırt edilemediğinde teşhis edilebilir. Gribe benzer hastalıklar, insanları bu şekilde hissettiren diğer solunum yolu virüslerini içerebilir (ortak soğuk algınlığı virüsleri, RSV, parainfluenza, hatta rinovirüs). Bu virüslerin hepsi grip benzeri semptomlara neden olabilir. Ancak sebep ne olursa olsun tedavi benzerdir.

Influenza’nın bize söylediği şey vücudunuzda solunum sisteminizi muhtemelen etkileyen ve kendinizi kötü hissettiren bir virüs olduğudur. Böyle bir durumda etkili bir virüs tedavi olmadığından, semptomlar tedavi edilir. Doktorunuz grip olduğunuzu düşünüyor fakat bunun için bir test yapmayı gerekli bulmuyorsa da size grip benzeri hastalık teşhisi koyabilir. GRİP VE GRİP BENZERİ HASTALIKLAR NASIL TEDAVİ EDİLİR? Antiviral ilaçlar, grip için bir tedavi seçeneğidir. Semptomları azaltabilir ve bir veya iki gün içinde hastalığın belirtilerini yok edebilir. Bu ilaçlar, belirtilerin başlangıcından 48 saat sonra alındığında en etkili. 48 saatten sonra verildiğinde bile bu ilaçlar şiddetli grip komplikasyonlarına karşı etkili. Bol sıvı için. Dinlenin ve bol bol uyuyun. Vücudunuzun iyileşmesi için dinlenmeye ihtiyacınız var. Sıkışıklık ve öksürük gibi çeşitli belirtileri tedavi etmek için soğuk ve grip ilaçları alın. Mukoza zarlarını nemlendirmek, sinüslerinizi açmak için sıcak su buharı kullanın. Nefes alamıyorsanız sümkürebilirsiniz.

ANTİBİYOTİK ALMAYIN Bakteri enfeksiyonlarını tedavi ettiklerinden antibiyotikler grip konusunda yardımcı olamaz. Antiviraller hem grip hem de gribe benzer hastalıkları tedavi etmek için bir seçenek olarak kullanılabilir. Bir çok hasta antibiyotiklerle eve gitmek istiyor ancak grip benzeri bir hastalığa sahip olmak buna kesinlikle virüslerin sebep olduğu anlamına gelmiyor, bu nedenle antibiyotik kullanmanız gerekmiyor. İhtiyacınız olmayan bir antibiyotik almak, antibiyotik direncinin gelişmesine neden olabilir bu da pnömoniye sebep olabilir. Bu durumda vücudunuz antibiyotiklere tepki vermeyecektir. HAMİLEYSENİZ... Grip veya grip benzeri hastalıklar, birkaç günden iki haftaya kadar sürebilir. Hamileyseniz veya yüksek riskli diğer durumlarınız varsa, doktor kontrolünde hastaneye yatmalısınız. Bu gibi durumlarda hastalıkla tek başınıza savaşmamalısınız. Yüksek risk altında iseniz gidip doktorunuza danışın. İki yaşından küçük çocukların veya 65 yaşından büyük yaşlıların özellikle vakit kaybetmemesi gerekir.

ARALIK VE ŞUBAT ARASINDA EN ÜST SEVİYEDE Bu hastalıklar ekim veya kasım ayı başlarında başlayıp mayıs ayına kadar devam edebilir, ancak genellikle aralık ve şubat ayları arasında en üst seviyededir. HANGİ KOMPLİKASYONLARA DİKKAT ETMELİYİM? Ateşiniz ilk önce kaybolur, ancak öksürüğünüz biraz daha devam ederse endişelenmeyin. Öksürük daha uzun sürebilir, çünkü bu virüsler inflamatuar bir yanıt oluşturabilirler ve bronş tüpleri ve sinüslerin sakinleşmesi daha uzun sürer. Birkaç gün sonra genel bir iyileşme trendi fark etmeniz gerekir. İyileşme yoksa, ateşiniz birkaç gün sürerse veya öksürüğünüz kötüleşirse doktorunuzu arayın. Diğer komplikasyon belirtileri, iyileşen ve sonra kötüleşen, nefes darlığı veya uzaklaşan ve sonra geri gelen bir ateş semptomlarını içerir. Bunlar ikincil enfeksiyon belirtileri olabilir ve bu durumda hemen bir doktor çağırmalısınız. GRİP AŞISI YAPTIRIN Yapabileceğiniz en iyi şey, grip mevsiminin başında grip aşısı olmak. Bu sayede gribe yakalanmaktan kurtulabilir, yakalansanız bile etkilerini hafif bir şekilde atlatabilirsiniz. Grip aşısı yaptıran hastaların, hastanede yatma süreleri oldukça kısadır.