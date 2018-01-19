Hastalık savar gıdalar!

Son Güncelleme 17 dakika önce SAĞLIK HABERLERİ | 19.01.2018 17:27 |17 dakika önce

Soğuk havalar iyice kendini hissettirmişken, vücudumuz hastalıklara daha açık bir hale gelmeye başlar. Yetersiz beslenme gibi sebeplerden dolayı bağışıklığımız zayıflar. Vücudumuz, hastalıklara karşı daha savunmasız bir hale gelir. Beslenmenize ekleyeceğiniz bazı gıdalarla kışı hasta olmadan atlatabilirsiniz. Nutrition İstanbul kurucusu Uzman Diyetisyen Samet Yağlı bağışıklığı güçlendirecek gıdaları anlattı.

Bağışıklık sistemi, hastalıklara sebep olan mikroorganizmalara karşı bizi savunmak için olağanüstü bir iş çıkarır. Ancak stres gibi bazı durumlardan dolayı bağışıklığımız düşer. Beslenme, bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli bir kısmını oluşturur. Ancak ne yazık ki çoğumuz gün içerisinde yeterli miktarda taze meyve ve sebze tüketememekteyiz. Bağışıklık sistemini uyarıcı, bakteriyel dengeyi düzenleyici ve serbest radikalleri azaltıcı etkileri olan vitamin ve mineral açısından zengin besinlere beslenmenizde sık sık uygun porsiyonlarda yer vermelisiniz. Aşağıda belirtilen besinleri beslenmenize ekleyerek bağışıklığınızı kuvvetlendirebilir, mikroplara karşı güçlü bir kalkan oluşturabilirsiniz. Bir avuç dolusu besin takviyesi ve multivitamin yerine dengeli ve zengin bir beslenmeyle bağışıklığınızı arttırabilir ve hastalıklardan çok kolay korunabilirsiniz. İşte, Uzman Diyetisyen Samet Yağlı’nın güçlü bir bağışıklık için önerdiği yiyecekler GÜNLÜK SÜT Günlük süt bağışıklığınızı kuvvetlendirici ve alerjilere karşı koruyucu yararlı bakterileri içerir. Özellikle A vitamini, çinko ve enzimler açısından oldukça zengindir. Ayrıca bağışıklığa faydalı yağ asitlerini de barındırır.

FERMENTE GIDALAR Geleneksel fermente gıdalar içerdikleri yararlı mikroorganizmalarla bağışıklık sistemi için vazgeçilmezdir. İyi bakterilerin bağışıklık üzerinde güçlü, yararlı etkileri vardır. Zararlı mikroorganizmalara karşı ilk savunma hattını oluştururlar ve antikor üretimine yardımcı olurlar. Fermente gıdaların en sağlıklı ve yararlı olanlarından biri şüphesiz kefirdir. Kefir enzim yönünden ve iç ekosistemimizi dengeleyecek dost bakteriler açısından zengindir. Kefir dışında ev yoğurdu, turşu ve zeytin de fermente gıdalara örnektir. Kahvaltıda yiyeceğiniz 5-6 adet zeytin, ara öğünlerde tüketeceğiniz bir su bardağı kefir ile fermente gıdaları beslenmenize yerleştirebilirsiniz. HİNDİSTAN CEVİZİ VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI Tiroit ve metabolizmanız için mükemmel bir besin olan hindistan cevizi, vücudumuzda monolaurine çevrilen laurik asit açısından da zengindir. Monolaurin, anne sütünde bulunan ve bebeğin bağışıklığını güçlendiren bir bileşiktir. Yapılan araştırmalar iyi bir bağışıklık sistemi için laurik asidin vazgeçilmez olduğu konusunda hemfikirdir. Hindistan cevizini veya yağını seçerken, ısıl işlem görmüş, kimyasallarla ağartılmış ve rafine olanlarından uzak durmakta fayda var. Yemeklerinizi alternatif olarak hindistancevizi yağı ile pişirebilir, lezzetli ve bir o kadar sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz. Günümüzde birçok profesyonel sporcu, gıdalarını hindistancevizi yağı ile pişirmektedir.