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Dünyada ilk! Plastik atıklar şampuan şişesi oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

Head&Shoulders, geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen dünyanın ilk geri dönüştürülmüş şampuan şişesi ile sularımızın kirliliğine dikkat çekerken, plastik atıkların geri dönüşümünü desteklemek için bir sosyal sorumluluk kampanyası başlatıyor.

Dünyada ilk! Plastik atıklar şampuan şişesi oluyor

Dünyanın 1 numaralı şampuanı Head&Shoulders*, deniz kirliliği ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla global çapta yürüttüğü proje ile dünyanın ilk geri dönüştürülmüş şampuan şişesini piyasaya sürdü. Avrupa genelinde yürütülen çalışma ile 100’den fazla STK ve 1000’den fazla gönüllünün yardımlarıyla denizlerden toplanan plastik atıklar, dönüştürülerek ‘Dünyanın İlk Geri Dönüştürülmüş Şampuan Şişesi’ üretildi. Üretilen şampuan şişesi, CarrefourSA marketlerinde satışa sunulurken kampanyaya destek olmak isteyen tüketiciler için CarrefourSA marketlerinde plastik atık toplama üniteleri de yerini aldı.

10 ayda tasarlanan ve geliştirilen şişeyi Head&Shoulders mühendisleri üç katmandan oluşacak şekilde tasarladı. Daha önce iki katmandan oluşan H&S şişeleri içinde yeni bir yenilik olan bu üç katmanlı şişenin iç ve dış katmanları reçineden oluşmaktadır. Geri dönüştürülmüş plastiklerden aldığı gri renk sebebiyle diğer Head&Shoulders şişelerinden ayrışan gri şişe, CarrefourSA marketlerinde satılmaya başladı.

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, faaliyet gösterdiği alanlardaki tüm aşamalarda sürdürülebilir çevre duyarlılığını gözeten bir bilinçle Head&Shoulders’ın kampanyasına destek veriyor.

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Dünyanın yaklaşık %71'ini oluşturan okyanuslar, ana su kaynağı olmanın yanında iklimlerin düzenlenmesi ve mevcut oksijenin %50'sinin kaynağı olmakla beraber karbondioksit miktarının da % 30’nun absorbe edilmesi açısından önemli rol oynamaktadır. Vacances Propres'e göre her yıl etrafa bırakılan 20 milyon ton atığın bir kısmı okyanuslara giderek, canlıların ölümlerine, insanların yaşamlarına olumsuz etki etmektedir. Ellen MacArthur Vakfı’nın verilerine göre ise her yıl 8 milyon tonluk plastiğin okyanusları kirlettiğini, bu da her dakika denize dökülen bir kamyon atığa denk gelmektedir. Bütün bunların sonucunda ise 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik atık olacağı öngörülüyor.

Bu hassasiyetten yola çıkarak her yıl yarım milyar saç bakım ürünü şişesini geri kazanılmış plastikten üretmeye başlayan P&G, global ölçekte gerçekleştirdiği bu projenin Türkiye ayağını da başlatmış oldu. 25 yıldan fazla süredir, kullanım sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) plastiği paketlemede kullanan P&G, bu proje ile şirketin Kurumsal 2020 hedefleri ve paketlerken kullanılan PCR plastik tonajını ikiye katlama yolunda önemli bir adım daha atmaktadır.

P&G, 2018 yılının sonunda, Avrupa’daki üretiminin %25’ini, geri dönüştürülmüş plastiklerden karşılamayı hedefliyor. Bu sayede 500 milyondan fazla şişe geri dönüşüme kazandırılmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
geri dönüşüm şişe

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