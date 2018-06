Dünyada ilk! Plastik atıklar şampuan şişesi oluyor

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, faaliyet gösterdiği alanlardaki tüm aşamalarda sürdürülebilir çevre duyarlılığını gözeten bir bilinçle Head&Shoulders’ın kampanyasına destek veriyor.

Dünyanın yaklaşık %71'ini oluşturan okyanuslar, ana su kaynağı olmanın yanında iklimlerin düzenlenmesi ve mevcut oksijenin %50'sinin kaynağı olmakla beraber karbondioksit miktarının da % 30’nun absorbe edilmesi açısından önemli rol oynamaktadır. Vacances Propres'e göre her yıl etrafa bırakılan 20 milyon ton atığın bir kısmı okyanuslara giderek, canlıların ölümlerine, insanların yaşamlarına olumsuz etki etmektedir. Ellen MacArthur Vakfı’nın verilerine göre ise her yıl 8 milyon tonluk plastiğin okyanusları kirlettiğini, bu da her dakika denize dökülen bir kamyon atığa denk gelmektedir. Bütün bunların sonucunda ise 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik atık olacağı öngörülüyor.

Bu hassasiyetten yola çıkarak her yıl yarım milyar saç bakım ürünü şişesini geri kazanılmış plastikten üretmeye başlayan P&G, global ölçekte gerçekleştirdiği bu projenin Türkiye ayağını da başlatmış oldu. 25 yıldan fazla süredir, kullanım sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) plastiği paketlemede kullanan P&G, bu proje ile şirketin Kurumsal 2020 hedefleri ve paketlerken kullanılan PCR plastik tonajını ikiye katlama yolunda önemli bir adım daha atmaktadır.

P&G, 2018 yılının sonunda, Avrupa’daki üretiminin %25’ini, geri dönüştürülmüş plastiklerden karşılamayı hedefliyor. Bu sayede 500 milyondan fazla şişe geri dönüşüme kazandırılmış olacak.