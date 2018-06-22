Dünyada ilk! Plastik atıklar şampuan şişesi oluyor

Dünyanın 1 numaralı şampuanı Head&Shoulders*, deniz kirliliği ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla global çapta yürüttüğü proje ile dünyanın ilk geri dönüştürülmüş şampuan şişesini piyasaya sürdü. Avrupa genelinde yürütülen çalışma ile 100’den fazla STK ve 1000’den fazla gönüllünün yardımlarıyla denizlerden toplanan plastik atıklar, dönüştürülerek ‘Dünyanın İlk Geri Dönüştürülmüş Şampuan Şişesi’ üretildi. Üretilen şampuan şişesi, CarrefourSA marketlerinde satışa sunulurken kampanyaya destek olmak isteyen tüketiciler için CarrefourSA marketlerinde plastik atık toplama üniteleri de yerini aldı.

10 ayda tasarlanan ve geliştirilen şişeyi Head&Shoulders mühendisleri üç katmandan oluşacak şekilde tasarladı. Daha önce iki katmandan oluşan H&S şişeleri içinde yeni bir yenilik olan bu üç katmanlı şişenin iç ve dış katmanları reçineden oluşmaktadır. Geri dönüştürülmüş plastiklerden aldığı gri renk sebebiyle diğer Head&Shoulders şişelerinden ayrışan gri şişe, CarrefourSA marketlerinde satılmaya başladı.