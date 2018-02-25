Kan grubunun ereksiyon üzerinde bir etkiye sahip olacağını düşünemezdiniz

Men's Health Türkiye'nin haberine göre, Ülkemizde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, kan grubunun böyle bir etkisi olabilir. Söz konusu çalışmaya göre, kan grubu 0 olan erkeklerin ereksiyon bozukluğu yaşama ihtimalleri A, B ya da AB grubuna kıyasla daha az. Hatta, 0 kan grubu ile kıyaslandığında, A ya da B grubu kana sahip erkeklerin ereksiyon bozukluğu yaşama ihtimalleri 4 kat daha fazla oluyor. AB kan grubu içinse bu riskin 5 kat kadar daha fazla olduğu belirtiliyor.

Aradaki bağlantı hiç de abartılı görünmüyor. Zira daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda, özellikle AB grubu olmak üzere bazı kan gruplarının, kalp hastalıkları, kan pıhtılaşması ya da yüksek kolesterol gibi birtakım sağlık sorunları ile ilişkili olduğu belirtiliyordu. Aynı mekanizma, ereksiyon bozukluğu ile kan grubu arasında da işliyor olabilir. Çünkü bazı araştırmalarda, ereksiyon bozukluğunun kalp sorunlarının habercisi olabileceğine dikkat çekiliyor. Penis bölgesindeki damarlar, kalp çevresi ile kıyaslandığında daha ufak olduğu için, olumsuz etkiler ilk önce penis bölgesinde beliriyor olabilir.

Kan grubu A ya da B olan kişilerin kanında adezyon molekülü seviyesi daha yüksek olduğu için, arterlerde plak oluşumu da söz konusu olabiliyor. Bu da kan akışını etkileyerek hem kalbi hem de penisi tehlikeye atabiliyor.

Bu çalışmada arada bir neden sonuç ilişkisinin kurulamamış olduğunu da ekleyelim. Aradaki bağlantının daha sağlam kurulabilmesi için, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu da söyleyebiliriz.