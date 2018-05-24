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Karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.05.2018 13:15 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da ağrı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Filiz Aslan'ın (50) karnından, 40 santim çapında 4 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

Karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da ağrı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Filiz Aslan'ın (50) karnından, 40 santim çapında 4 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.
Afyonkarahisar'da oturan Filiz Aslan, geçen salı günü karın ağrısı, idrar yolları rahatsızlığı ve nefes darlığı şikayetleriyle Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi'ne başvurdu. Filiz Aslan'ın yapılan muayenesinde karnında kitle olduğu tespit edildi. Kitle, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik ve 4 kişilik ekip tarafından dün yapılan 3 saatlik ameliyatla alındı.
Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik, "Daha önceden bir teşhis konulmuş. Bir kitleden bahsedilmiş. Geldiğinde çok büyük karnı vardı hastanın. Çok da halsiz görünüyordu. Birtakım testler yaptık. Karında bütün batını dolduran büyük bir kitle olduğunu ve alınması gerektiğini söyledik" dedi.
40 SANTİMETRE ÇAPINDA KİTLE
Yaptıkları ölçümde yaklaşık 40 santimetre çapında bir kitle olduğunu, bunun genellikle rahim bölgesindeki iyi ve kötü huylu kistlere bağlı oluştuğunu aktaran Tiftik, "Hastamıza risklerini anlattık. Bize güvendi ve 3 saat süren ameliyatın ardından operasyonu tamamladık. Büyük bir kesi yapmak zorunda kaldık. Yaklaşık 4 kilo civarında bir solid kitle çıkarttık batından. Ameliyatımız güzel geçti" diye konuştu.
'2 YILDIR GİTMEDİĞİMİZ HASTANE KALMADI'
Filiz Aslan'ın eşi Mustafa A., 2 yıldır tedavi için gitmedikleri hastane kalmadığını aktardı. Hastanelerin ve doktorların risk almadığını kaydeden Mustafa A., operasyonu yapan Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik'e teşekkür etti.
Sağlığına kavuşacağı ve hastaneden çıkacağı günü bekleyen 3 çocuk annesi Filiz Aslan da ağrılarının sona erdiğini belirterek, hastane personeli ve doktoruna teşekkür etti.

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Karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldıKarnından 4 kiloluk kitle çıkarıldıKarnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı

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