Kış yaralanmalarında yanlış müdahale uyarısı

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Turan Taş, kış aylarında kar ve buzlanma sebebi ile düşmelere bağlı kırık ve çıkıklarda artış görüldüğünü belirterek, olası yaralanmalarda yanlış müdahale yapılmaması konusunda uyarı yaptı.

Medicana Sivas Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Turan Taş, kaygan zeminde ortopedik yaralanmaların çok daha fazla olduğunu ifade ederek bu tür olasılıkların başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere herkesi tehdit ettiğini söyledi. Kar ve buzda düşmeye karşı alınacak tedbirler ve yaralanma sonrası ilk müdahale hakkında tavsiyelerde bulundu.

'ELLER CEPTE YÜRÜNMEMELİ'

Op. Dr. Turan Taş, karlı ve buzlu zeminde hareket halindeyken dikkatli olunması gerektiğini belierterek şöyle dedi:

"Yürüme dengesini iyi sağlayabilmek için eller cepte yürünmemeli, kısa ve küçük adımlarla yola bakılarak yürümeye dikkat edilmeli, sert ve ani hareketlerden kaçınılmalıdır. Merdiven inip çıkarken mutlaka basamak kenarlarından destek alınmalıdır. Şapka ve eldiven kullanılmalıdır. El çantası yerine sırt çantası kullanılmalıdır. Yük taşırken her iki el dolu olmamalı, dengeli yürümeye dikkat edilmelidir. Özellikle kışın giyilen ayakkabı türlerine dikkat edilmelidir. Kış şartlarına uygun kayma ve düşmeleri azaltacak ayakkabı türleri tercih edilmelidir."