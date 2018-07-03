Obezite ameliyatında belirleyici, beden kitle indeksi

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye'nin yüzde 21’inin obez olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çiftçi, dünyada her yıl 1 milyondan fazla insanın ölümünün obezite ve buna bağlı hastalıklar sonucu gerçekleştiğini söyledi. Beden kitle indeksi 40'ın üstünde olan kişilere uyarılarda bulunan Çiftçi, "Bu kişiler obezite ameliyatlarına aday. Hipertansiyon, diyabet, uyku apnesi gibi hastalıkları bulunan kişiler ise beden kitle indeksi 35'in üzerinde ise ameliyat olabilir" dedi.

Obezitenin çağımızı tehdit eden bir hastalık olduğuna dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çiftçi hastalıkla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ameliyatın uygulanacağı kişiler hakkında da uyarılarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çiftçi, “Süreç içerisinde asgari olarak iki defa ve en az altı ay süreyle zayıflamak için gayret sarf etmiş lakin sonuç alamamış olmak ameliyata uygunlukta aranan ilk kriterlerin başında geliyor” diye konuştu.

Beden kitle indeksi üzerinden değerlendirme yapan Dr. Öğr. Üyesi Çiftçi, "Vücut kitle indeksi hastanın kilosunun, boyunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Beden kitle indeksi 40'ın üstünde olan kişiler obezite ameliyatlarına aday. Obez olup yandaş hastalığı (hipertansiyon, diyabet, uyku-apne vb.) olanlar da bu ameliyat için uygun hasta grubundadır. Bu kişiler içinse beden kitle indeksinin 35'in üzerinde olması gerekmektedir” dedi.