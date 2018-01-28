Prof. Dr. Akbay: Aşılama reddine karşı Avrupa çapında önlem alınıyor

ANKARA, (DHA)- Avrupa Birliği (AB) ve Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Akbay, ‘aşılama tereddütü' konusunun yeniden gündeme gelmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Aşılar sayesinde, aşıyla korunulabilen hastalıklar, en az yüzde 98 oranında azalmışken ve bazıları ortadan kalkmışken, aşı reddinde de ciddi bir artış gözlemlenmektedir. Ülkemizde, aşıyı reddeden aile sayısı 2011'de 183, 2013'te 913, 2015'te 5 bin 91 iken, 2016'dan sonra 10 binin üzerine çıkmıştır” dedi.

Tıp Uzmanı Prof. Dr. Akbay, 2015 ve 2016 yıllarında, Anayasa Mahkemesi'nin iki ayrı davada, çocukluk çağı aşılarının uygulanmasının, ebeveyn tarafından reddi üzerine, zorlamanın çocuğun maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi ‘hakkı'nın, zorunlu aşı uygulaması yönünden ‘ihlali' olduğuna karar verdiğini hatırlattı. Akbay, "Avrupa Parlamentosu'nun da gündemine gelen ‘aşı tereddütü' konusunda Avrupa Komisyonu, Avrupa çapında aşı kayıtlarının elektronik veritabanlarında izlenmesi için ilk çalışmaları başlatıyor" dedi.

Prof. Dr. Akbay, daha çok entelektüel ve sağlık okur-yazarı kesimden kaynaklanan ‘aşı tereddütü' olgularının başlıca sebeplerinin ise şu şekilde belirlendiğini açıkladı: