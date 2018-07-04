Prof. Dr. Duygu: Kalp yetersizliği 10 yılda iki kat artacak

Genel olarak toplumda kalp yetersizliği görülme oranının yüzde 3 olduğunu ve nüfusun yaşlandıkça riskin de artış göstereceğini aktaran Prof. Dr. Kalp, "70 yaş sonrası bu oran yüzde 10’a, 80 yaş sonrası yüzde 20’lere çıkacak. Yaşlı nüfusun giderek artmasıyla kalp yetersizliği vakaları önümüzdeki 10 yıl içinde iki kat artış gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Kalp yetersizliğinin yaşam boyu tedavi gerektirdiğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu Kalp, "İlerleyen yıllarda toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yaşam boyu tedavi gerektirmesi, sık hastaneye yatışlar, iş gücü kaybına yol açması, pahalı ilaç ve cihaz tedavisi uygulamaları nedeniyle aynı zamanda sağlık ekonomisi üzerine de yüksek maliyetler getirmektedir" diye konuştu.

"RİSK ALTINDAKİLER ERKENDEN TEDAVİYE BAŞLAMALI"

Kalp yetersizliğinin kendini nefes darlığı, ayaklarda şişme ve çabuk yorulma şeklinde gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Kalp, "Öksürük, iştahsızlık, vücut ağırlığında artma, gece sık idrara çıkma ve halsizlik de belirtiler arasında sayılabilir. Sıklıkla bu şikayetler başka nedenlere yorumlanarak atlanmaktadır. Olguların saptanıp erken tedavi ile kalp yetersizliğinin kötüleşmesi önlenebilir. Bu nedenle hipertansiyon, kalp damar tıkanıklığı, şeker hastalığı, obezite, kapak hastalıkları, doğuştan kalp delikleri, ailede kalp yetersizliği öyküsü olanlar, kemoterapi-radyoterapi gören hastalar, kalp kası hastalığı olanlar, sık alkol kullananlar ve ritim bozuklukları bulunan hastalar gibi risk altındaki kişilerin sıkı takibi ve erken tedaviye başlanması hayati önem taşımaktadır" dedi.

EN ETKİLİ TEDAVİ YAŞAM TARZININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Kalp yetersizliğinde tedaviye yaşam tarzının değiştirilmesiyle başlanması gerektiğini savunan Prof. Dr. Kalp, "Sigara ve alkolün bırakılması, diyet ve beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, tuz ve sıvı alımının doktor kontrolünde kısıtlanması, grip ve pnömokok aşıları, doğum kontrolü ile ilgili bilgilendirme yapılıp, egzersiz eğitimi çok önemlidir. İlaç ve cihaz tedavisi (kalp pilleri) hayati öneme sahip. Tedaviye dirençli hale gelen ve sık sık hastaneye yatma ihtiyacı duyan hastalarda son seçenek yardımcı destek cihazları ve kalp naklidir" diye konuştu.