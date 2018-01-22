Romatizma iç organları da etkiliyor

Her yaştan insan grubunda görülebilen romatizma genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen farklı enfeksiyon ve metabolik nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Kilolu ve hareketsiz insanlarda ise hastalık daha şiddetli seyredebiliyor. Toplumda kas ve iskelet sistemi hastalığı olarak bilinen romatizma iç organların çalışmasını da bozabiliyor. Bu konu hakkında Emsey Hospital Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş ‘’Halkımız romatizmayı yalnızca eklemleri etkileyen ve ağrılara sebep olan bir hastalık olarak görüyor. Ancak romatizma iç organları da etkileyerek hayati tehlike oluşturabiliyor. Romatizmadan etkilenen organların başında kalp, akciğer ve böbrekler geliyor. Romatizmanın küçümsememesi ve tıbbi tetkik yaptırılması çok önemli” diyerek konunun farklı boyutlarına dikkat çekti.

Tedavinin gecikmesi durumunda oluşabilecek durumlardan bahseden Uzm. Dr. Fulya Dörtbaş, “Romatizma hastalıkları çoğu insana basit geliyor olabilir. Bir kalemi tutmak, musluğu açmak, pencereyi kapatmak gibi eylemler normal insanların gün içerisinde zorlanmadan yaptığı şeylerdir. Ancak, eklem tutulması ve hasara bağlı fonksiyon kaybı kişinin eklemlerini çok rahat kullanamamasına, bu en temel ihtiyaçlarını dahi yerine getirmekte zorlanmasına sebep olur. Kronik deformitenin ilerlemesi sonucunda ise hasta günlük rutinlerini dahi yerine getirmekte zorlanacaktır“ dedi.