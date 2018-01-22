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Romatizma iç organları da etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ | 22.01.2018 16:37 | Son Güncelleme 1 saat önce

Romatizma ülkemizde ve dünyada son derece yaygın bir hastalık. Günümüzde romatizmanın bebek, genç, yaşlı farkı gözetmeksizin 120 milyon insanın hayat kalitesini düşürdüğü araştırmalar tarafından ortaya konuyor. Romatizmaya sıcak veya soğuk havanın sebep olduğu düşünülse de uzmanlar bunun yanlış bir kanı olduğunu ve romatizmanın başta genetik faktörlerle aktarıldığını söylüyor

Romatizma iç organları da etkiliyor

Her yaştan insan grubunda görülebilen romatizma genetik yollarla veya tam olarak bilinmeyen farklı enfeksiyon ve metabolik nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Kilolu ve hareketsiz insanlarda ise hastalık daha şiddetli seyredebiliyor. Toplumda kas ve iskelet sistemi hastalığı olarak bilinen romatizma iç organların çalışmasını da bozabiliyor. Bu konu hakkında Emsey Hospital Romatoloji Uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş ‘’Halkımız romatizmayı yalnızca eklemleri etkileyen ve ağrılara sebep olan bir hastalık olarak görüyor. Ancak romatizma iç organları da etkileyerek hayati tehlike oluşturabiliyor. Romatizmadan etkilenen organların başında kalp, akciğer ve böbrekler geliyor. Romatizmanın küçümsememesi ve tıbbi tetkik yaptırılması çok önemli” diyerek konunun farklı boyutlarına dikkat çekti.

Tedavinin gecikmesi durumunda oluşabilecek durumlardan bahseden Uzm. Dr. Fulya Dörtbaş, “Romatizma hastalıkları çoğu insana basit geliyor olabilir. Bir kalemi tutmak, musluğu açmak, pencereyi kapatmak gibi eylemler normal insanların gün içerisinde zorlanmadan yaptığı şeylerdir. Ancak, eklem tutulması ve hasara bağlı fonksiyon kaybı kişinin eklemlerini çok rahat kullanamamasına, bu en temel ihtiyaçlarını dahi yerine getirmekte zorlanmasına sebep olur. Kronik deformitenin ilerlemesi sonucunda ise hasta günlük rutinlerini dahi yerine getirmekte zorlanacaktır“ dedi.

ROMATİZMA ATAKLARINA DİKKAT

Romatoloji uzmanı Dr. Fulya Dörtbaş, iltihabi hastalıkların organlara etkisinin bir anda belirmediğini ifade ederek “Hastalık eklemlerde kızarıklık, eklem ağrısı, şişlik, hareket kaybı, ısı fazlalaşması gibi belirtilerle meydana çıkar. Oluşan atağın şiddetine göre eklemlerde hasar oluşabilir veya tamamen hasarsız atlatılabilir. Eklemlerde iltihaplanma kronikleşmişse, eklemin çevresi ve kemikte şekil bozukluklarına sebep olabiliyor. Bu gibi durumlarda ise eklemde, deformite dediğimiz kalıcı hasarlar meydana gelir, hastalığın şiddeti ile orantılı olarak da organlarda tutulum olabilir ” diyerek romatizmanın aşamalarını aktardı.

ROMATİZMA TEDAVİSİ ŞART

Romatizma, uzmanlar tarafından kronik hastalık olarak tanımlanıyor. Bu nedenle çoğu romatizma hastalığın tedavisi tamamen mümkün değil ancak kontrol altına alınabiliyor. İlaç tedavisi uygulanırken hastalığın şiddetine bağlı olarak doz dengelemesi yapılıyor. Hastalık kontrol altına alınsa dahi birden alevlenebileceği için hiçbir şikayet olmasa da sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. “Genellikle ilaçla tedavi gerçekleştiriliyor. Hastalığın çok ileri düzeylerinde ise ameliyata ihtiyaç duyulabiliyor. Örneğin diz ve kalça bölgelerinde oluşan iltihaplı romatizmalarda hasar çok fazla ise protez için ortopediye yönlendiriyoruz” dedi.

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