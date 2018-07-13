Saç ekimi nedir? Saç ekimi ameliyatı ne kadar sürer? İşte saç ekimi ameliyatı sonrası işleyen süreç

Saç ekimi ile ilgili soruları cevaplayan Op. Dr. Güncel Öztürk pek çok kişinin merak ettiği konulara deyindi. Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Saç Ekim Merkezi Uzmanları, bir saç ekim prosedürü alınacak ve ekilecek greftlerin sayısına, kullanılacak tekniğe ve ameliyatın karmaşıklığına göre 8 ile 14 saat arasında sürebilir. Genel olarak uzun süren bir ekim işlemi olduğunda operasyona günün erken saatlerinde başlanılması tercih edilir. FUE tekniğinde greftlerin hasat edilmesi ortalama 3 - 4 saat sürer. Greftler alındıktan sonraki aşaması olan transfer edilme süreci de aynı şekilde 3 - 4 saat sürer. Kullanılacak greft sayısına göre bu seanslar bir iki kere daha tekrarlanabilir. Saç ekiminde lokal anestezi uygulandığı için hasta bu süreç boyunca kendinde olur, televizyon ya da istiyorsa film izleyebilir hatta uyuyabilir.

SAÇ EKİMİNDE MUAYENE AŞAMASI



Saç ekimi operasyonu aslında çok uzun süren bir işlem değil. Hatta operasyonun muayene ve karar aşaması biraz daha uzun sürer. Tipik bir saç ekimi muayenesi sırasında kişinin saç yapısı, dökülme sebepleri ve dökülme oranı ayrıntılı şekilde incelenir. Normal bir saç ekim işlemi bir gün içinde ortalama 5 - 6 saat sürer. Bu süre ekilen saç kökü (greft) sayısına ve saç ekim tekniğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Dökülen saç oranında, var olan saç sıklığına göre işçiliği ve süresi değişse de çok büyük bir farklılık göstermez. Kullanılan saç ekim teknikleri arasında FUE yöntemiyle saç ektirmek hem daha kolay hem daha acısız hem de daha başarılı sonuçla verir.