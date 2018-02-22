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Salihli’de radyoloji uzmanı sayısı üçe çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.02.2018 15:01 | Son Güncelleme

Salihli Devlet Hastanesi’ne yeni Radyoloji Uzmanı Alev Cihan Ertepe’nin atanması ile radyoloji uzmanı sayısı üçe çıktı.Radyoloji uzmanlarından birinin emekli olması diğerinin de doğum izninde olması sebebiyle 2 uzman hekimle hizmet veren Salihli Devlet Hastanesi, 3’üncü radyoloji uzmanına kavuştu.Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy, “Göreve yeni başlayan hekimimizle radyolojide daha kaliteli ve daha fazla hastamıza hizmet vermeye başladık.

Salihli’de radyoloji uzmanı sayısı üçe çıktı

Salihli Devlet Hastanesi’ne yeni Radyoloji Uzmanı Alev Cihan Ertepe’nin atanması ile radyoloji uzmanı sayısı üçe çıktı.
Radyoloji uzmanlarından birinin emekli olması diğerinin de doğum izninde olması sebebiyle 2 uzman hekimle hizmet veren Salihli Devlet Hastanesi, 3’üncü radyoloji uzmanına kavuştu.
Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy, “Göreve yeni başlayan hekimimizle radyolojide daha kaliteli ve daha fazla hastamıza hizmet vermeye başladık. Hekimimize “aramıza hoş geldin” diyerek görevinde başarılar ve uzun yıllar birlikte çalışmayı diliyorum” dedi.
1980 yılında Balıkesir’de doğan Ertepe, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. 2004 yılında Ege Üniversitesi’nden mezun olan Ertepe, İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesinde Radyoloji Uzmanlığını aldı. Ertepe, mecburi hizmetini 2 yıl Kırklareli Devlet Hastanesinde tamamladı. Ertepe’nin 2013 yılından buyana 5 yıldır Salihli’de özel bir hastane görev yaptığı öğrenildi.

Salihli’de radyoloji uzmanı sayısı üçe çıktı

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