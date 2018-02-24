Teknoloji ile Ortodontik tedavilere ilgi arttı

Doç.Dr. Ruhi Nalçacı, teknoloji ile Ortodontik tedavilere ilginin oldukça arttığını belirtti.

Ortodonti’nin dişlerdeki çapraşıklığı, alt ve üst çene dişlerinin birbirleri ile olan hatalı ilişkisini ve yüz iskeleti bozukluklarını düzeltmeyi amaçlayan, diş hekimliğinin bir dalı olduğunu anımsatan Doç.Dr. Ruhi Nalçacı, “Ortodonti aynı zamanda bu problemleri tedavi ederek ağız sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Çapraşık dişler estetik olarak kötü görünürler. Çok önde veya geride konumlanmış dişler yüz görüntümüzü olumsuz etkilerler. Eğri dişler temizleme güçlüğü sebebiyle diş taşı oluşumu vediş çürümeleri açısından risk oluşturur. Ayrıca kapanış bozuklukları bazı bireylerde ileri yaşlarda çene ekleminde problemlere sebep olabilmektedir” diye konuştu.

Doç.Dr. Ruhi Nalçacı, yakın gelecekte daha da yaygınlaşacak ve ucuzlayacak estetik ve dijital ortodontik uygulamalar sayesinde ortodontik tedaviye olan ilginin daha da artacağını, çocuklardan çok erişkinlerde diş tellerinin görüleceğini vurgulayarak, “Ortodontik tedavilerin en önemli dezavantajı olarak düşünülen uzun tedavi süreleri ve diş tellerinin estetik olmayan görünümü, sağlık alanındaki teknolojik ilerlemeler sayesinde artık sorun olmadığını kaydetti.

Doç.Dr. Nalçacı, “Kullanımı son yıllarda ülkemizde de oldukça yaygınlaşan görünmez diş telleri (Şeffaf Plaklar-İnvisalign), içten takılan diş telleri (Lingual Tedavi) ve şeffaf (Porselen-safir) braketler artık daha çok erişkin bireyin ortodontik tedavileri tercih etmesine neden oluyor. Her yaşta estetik kaygı olmadan tel tedavisi yapılabiliyor. Eskiye oranla çok daha uygun fiyatlara ulaşılan bu tedaviler artık hastaların bütçelerini de zorlamıyor’ dedi.

Doç.Dr.Ruhi Nalçacı sözlerini şöyle sürdürdü; “İmplant veya lamina diş gibi estetik düzeltmeler öncesinde yapılan kısa süreli ortodontik tedaviler ile daha doğal bir gülümsemeye kavuşmak mümkün oluyor. Güzel bir gülüş tasarımı için ideal yerlerinde olması gereken dişlerimiz, erken diş kayıplarına bağlı olarak çene içinde yanlış konumlanabiliyor. Estetik bir protez bu durumda maalesef mümkün olmuyor. Ancak protez öncesinde tel tedavisi ile düzeltilirse, ardından lamina veya zirkonyumla güzel bir gülüş estetiği sağlanabiliyor. Alt veya üst çenesinde gerilik veya ilerde olma durumu olan, doğuştan veya sonradan travma sonucu alt veya üst çenesinde deformiteye sahip vakalarda plastik cerrahi ile yapılacak düzeltmeler artık tel tedavisi yapılmadan gerçekleştirilmiyor.”