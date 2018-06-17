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Türkiye'nin şifalı su bilgileri internet ortamında

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Türkiye kaplıcalarının şifa özelikleri, sularının niteliği ve kaplıca tesislerindeki tedavi birimlerinin yer aldığı, "www.kaplica.saglik.gov.tr" adresini vatandaşların erişimine açtı - Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter: "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak kaplıca sularının kalitesi bakımından izlemlerini yapıyoruz. Uzun yıllardır yaptığımız bu çalışmaları elektronik ortama aldık. Bunların sonuçlarını da vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz"

DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığı, doğru bilgiye erişim amacıyla, kaplıca tesislerinin şifa özellikleri, sularının niteliği ve bu tesislerdeki tedavi birimleri ile işletici bilgilerinin yer aldığı "www.kaplica.saglik.gov.tr" adresini erişime açtı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kaplıcalarının tıbbi açıdan faydalı termal sulara sahip bir ülke olduğunu söyledi.

Dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'deki termal sulara yönelik talep olduğunu dile getiren İlter, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak kaplıca sularının kalitesi bakımından izlemlerini yapıyoruz. Uzun yıllardır yaptığımız bu çalışmaları elektronik ortama aldık. Bunların sonuçlarını da vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz." dedi.

Türkiye'deki kaplıca sularının Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Tıbbi Değenlendirme Kurulu tarafından incelendiğini ve şifa özelliklerinin belirlendiğini anlatan İlter, endikasyonu belirlenen kaplıca sularının kullanılacağı tesislere, İl Sağlık Müdürlüklerince önce tesisin inşasına yönelik tesis izni, inşası daha sonra işletme izni verildiğini aktardı.

İlter, yapılan tüm çalışmalara ait verilerin ise Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında elektronik olarak takip edildiğini belirterek, "Bu bilgileri vatandaşlarımıza açıyoruz. Hangi bölgede, hangi tesis var, bu tesislerin sularında hangi özellikler var ve hangi hastalıklara iyi gelir. Bu bilgileri, www.kaplica.saglık.gov.tr adresi üzerinden vatandaşlarımız takiplerini yapacak. İlerleyen dönemde de tesis bilgilerini de buna ekleyebilirsek, termal turizmine önemli bir katkımız olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "243 kaplıca tesisi onaylı"

Türkiye'nin termal turizm açısından da iyi bir noktaya gelmesini istediklerini dile getiren İlter, şunları kaydetti:

"Takip ettiğimiz verileri de buradan yayınlayarak vatandaşlarımıza daha doğru güncel bilgileri oluşturabiliriz. Bakanlığımızdan onaylı 243 adet kaplıca tesisi faaliyet göstermektedir. Bu tesislerde 450 adet tedavi birimi bulunmaktadır. Bütün kaplıca tesisleri Bakanlıktan izin almak durumunda. Bizden izinli olan tüm kaplıcaları, işletmeci bilgilerine kadar hepsini bu sistem üzerinden vatandaşlarımız görebiliyor.

Kaplıca tercihi yapmadan önce, hangi ilde, hangi tesis bulunuyor, bu tesisteki suyun niteliği nedir, tesiste hangi tedavi birimleri bulunuyor ve hangi hastalıkları iyi geliyor. suyun sıcaklığı, suyun tuzlu, florlu, demiri, mineral içerikleri gibi bütün özelliklerini vatandaşlarımız görebilecek."

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endikasyon Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter kaplıca Sağlık Bakanlığı şifa

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