Üroloji Uzmanı Uzm. Dr. Tevfik Sarıkaya, toplumda her 10 kişiden birinde böbrek taşı hastalığına yakalanma olasılığı olduğunu belirterek, aşırı tuz, kola ve çay tüketimine karşı uyarılarda bulundu. Özel OFM Antalya Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Tevfik Sarıkaya, dayanılmaz ağrılara neden olan böbrek taşı hastalığının nedenlerini ve tedavisini anlattı. Yapılan çalışmalara göre, taşın erkeklerde daha fazla görüldüğünü dile getiren Uzm. Dr. Sarıkaya, "Böbrek taşları tuz ve minerallerden oluşan sert maddelerdir. Böbrekte idrarın süzüldüğü boşluklu bölümlerde oluşurlar. Sıklıkla idrar konsantrasyonu arttığı zaman, bu tuz ve minerallerin kristalize olarak bir araya gelmesi sonucu oluşurlar. Genellikle 30-60 yaş arasında görülür. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla gözükmektedir. Taşların çoğunluğu kum halindeyken kendiliğinden atılmaktadır. Fakat bazı kum tanecikleri büyüyerek şikayet verecek veya tedavi gerektirecek boyutlara ulaşırlar. Böbrek taşları, böbreğin idrar süzmesini engellemediği veya böbrekten idrarı idrar torbasına aktaran kanala düşmediği müddetçe herhangi bir belirtiye yol açmazlar" dedi.

"İlk belirti şiddetli ağrı"

Hastalığın sıklıkla dayanılmaz ağrı ile belirti gösterdiğini söyleyen Uzm. Dr. Sarıkaya, "Yan ve sırt ağrısı, kaburgaların altında şiddetli ağrı, alt karın ve kasığa doğru yayılım gösteren ağrılar, dalgalar halinde gelen ve şiddetlenen ağrılar, idrar yaparken ağrı, pembe, kırmızı veya kahverengi idrar yapma, bulanık veya kötü kokulu idrar, mide bulantısı ve kusma, idrarda kan, sürekli idrara çıkma ihtiyacı, enfeksiyon varsa ateş ve titreme, az miktarda idrar yapma gibi şikayetleri olanlar, mutlaka bir üroloji uzmanına muayene olmalı" diye konuştu.

"Aşırı tuz ve koladan kaçının, bol su için"

Toplumda her 10 kişiden birinde görülen böbrek taşı rahatsızlığını engellemenin mümkün olduğuna vurgu yapan Uzm. Dr. Sarıkaya, "30 ila 50 yaş arasındaki kişilerde böbrek taşı oluşumu riski artıyor. Hayatında bir defa böbrek taşı problemi yaşayanlar, ailede genetik yatkınlığı olanlar, spordan uzak durağan yaşamı tercih edenler, aşırı et tüketenler, beslenmelerine dikkat etmeyenlerde taş oluşumu riski her zaman fazladır. Taş oluşumunun en önemli nedenlerinden bir tanesi tuz tüketiminin fazla olması, su tüketiminin az olmasıdır. Muhakkak günlük su ihtiyacımızı 1,5-2 litre olacak şekilde yapmamız lazım. Çay, kola diğer içecekler değil, su tüketimini artırmamız gerekiyor. Düzenli su tüketimini sağlarsak taş oluşma riskini azaltmış olur ve böbreği koruruz. Bir kişinin böbrek süzme fonksiyonunu ne kadar iyi ise böbrek yetmezliği hastalığından korunma olasılığı da o kadar iyidir. Bir enfeksiyon ya da bakteri bulaşsa bile, suyu çok içtiğimiz zaman, enfeksiyonu idrar ile atmamız daha kolaylaşır" dedi.

Uzm. Dr. Sarıkaya, böbrek taşı oluşumuna neden olan çay ve kola yerine, vücuttaki toksinleri atmada faydalı yeşil çay ve limonata içilmesini de önerdi.