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Yemen’de difteri vakası artıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.03.2018 23:39 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen’de difteri vakasının artış gösterdiğini, bin 300 kişinin difteri hastalığına yakalandığını açıkladı.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan açıklamada, difterinin Yemen’de hızla yayıldığını ve bin 300’den fazla kişinin hastalığa yakalandığı kaydedildi."Çocuklar ve gençler, vakaların yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor" denilen açıklamada, 70’den fazla kişinin hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğini bildirildi.WHO ayrıca 11 ilde 2,7 milyon Yemenli çocuğa karşı bir aşılama kampanyasının tamamlandığını açıkladı.Öte yandan, Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun desteklediği hükümet güçleri ile İran’ın desteklediği Husi destekli militanlar arasında devam eden savaş sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Yemen’de difteri vakasının artış gösterdiğini, bin 300 kişinin difteri hastalığına yakalandığını açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan açıklamada, difterinin Yemen’de hızla yayıldığını ve bin 300’den fazla kişinin hastalığa yakalandığı kaydedildi.
"Çocuklar ve gençler, vakaların yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor" denilen açıklamada, 70’den fazla kişinin hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğini bildirildi.
WHO ayrıca 11 ilde 2,7 milyon Yemenli çocuğa karşı bir aşılama kampanyasının tamamlandığını açıkladı.
Öte yandan, Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyonun desteklediği hükümet güçleri ile İran’ın desteklediği Husi destekli militanlar arasında devam eden savaş sonucu binlerce kişi hayatını kaybetti. Ayrıca ülke iç savaş nedeniyle kıtlığın eşiğine geldi.

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