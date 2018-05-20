24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekimi yapıldı.
CUMHUR İTTİFAKI 1. SIRADA-MİLLET İTTİFAKI 6. SIRADA
Kura sonucuna göre oy pusulasındaki sıralamada;
Cumhur İttifakı 1. sırada, HÜDA-PAR 2. sırada, Vatan Partisi 3. sırada, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 4. sırada, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 5. sırada, Millet İttifakı 6. sırada yer alacak.
Cumhur İttifakı'nın kendi içindeki sıralama şöyle;
1- AK PARTİ
2- MHP
Millet İttifakı'nın kendi içindeki sıralama ise şöyle;
1- CHP
2- SAADET PARTİSİ
3- İYİ PARTİ
4- DEMOKRAT PARTİ
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