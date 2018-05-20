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24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

YSK'da yapılan kura çekimiyle birlikte 24 Haziran'daki seçimlerde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ittifaklar dışındaki partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu.

24 Haziran'daki seçimlerde hangi ittifak ve parti kaçıncı sırada yer alacak?

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekimi yapıldı.

CUMHUR İTTİFAKI 1. SIRADA-MİLLET İTTİFAKI 6. SIRADA

Kura sonucuna göre oy pusulasındaki sıralamada;

Cumhur İttifakı 1. sırada, HÜDA-PAR 2. sırada, Vatan Partisi 3. sırada, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 4. sırada, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 5. sırada, Millet İttifakı 6. sırada yer alacak.

Cumhur İttifakı'nın kendi içindeki sıralama şöyle;

1- AK PARTİ

2- MHP

Millet İttifakı'nın kendi içindeki sıralama ise şöyle;

1- CHP

2- SAADET PARTİSİ

3- İYİ PARTİ

4- DEMOKRAT PARTİ


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Anahtar Kelimeler:
YSK 24 haziran oy pusulası

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
cumhur ittifakı neden hep 1.sırada oluyor.eski tarihlerede bir bakın.burda yapmayın yolsuzluk bari yeter valla çok sıkıldık yeter.heryerde aynı muhabbet.vicdanınız yok mu sizin
Canlı izledim böyle saçma bir kura yok arkadaşlar. Akp ve ittifakı 1. sıraya yerleştirdiler.
milleti en sona koy cumhuru en başa böyle saçma bir kura olamaz akıl alacak gibi değil.
Bu kadar saçma bir kura olamaz kameralar önünde hile yapıldı . akp ve cumhuru 1. sıraya getirdiler.
hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah memleketimiz için...
Çok yerinde olmuş. Seçim sonucunda birinci olacağı belli zaten, en başta olması gerek tabi.
Bu kadar haksız bir kura çekilmemiştir Dünya tarihinde resmen muhalefet katledildi.
Hayırlısı olsun jer şeyin. Son sırada olan Millet İttifakı İnşallah sandıkta ilk sırada yer alır
vay be... 1. cumhur en son millet ittifaki ha. Oyunlarinizda bogulacaksiniz.
pusula bilee biliyor beee
hadi başlayın hile var cumhur ittifakı birinci sırada
oy pusulasının sırasında bile usülsüzlük var,saf seçmenin oyunu alabilmek için sıranın başına almışlar daha şimdiden düşünülmüş üçkağıtçılık
Nasıl kurraysa hep 1 de cumhur..
Kuraya gel:))) ne güldüm ama.sizinde devriniz bitecek o zaman dahada gülecez
durmak yok yola devam
kura çektim bana çıktı.hep bana çıkıyo!!
atın en sona
hiç korkmayın -6 umuttur demokrasidir özgürlüktür yaşam standartıdır refahtır eşitliktir gelecektir bilimdir eğitimdir
Basta olsan ne sonda olsan ne, Reis kaybedecegi secimi yaptirmaz diye baslik atiyor yandas yazarlar... Ah be kardesim ah.... Vay ülkem vay...
Ak partiliyim ama gerçekten çok saçma bi anket biraz gerçekçi olun lütfen bu kadar saçma bi anket olamaz
Başladık mı siftah
bu neyin sıralaması ya.sıralama için kura çekimi yapılmadı mı?gine bir katakulle var.kılıçdaroğlu uyusun.İYİ uykular kılçıklaroğlu.
OH BE..! VATANDAŞA İYİCE AÇIKLARSINIZ ARTIK NASIL OY KULLANACAKLAR...
adaletsizliğinizi her yerde gösteriyorsunuz. ....
Seçim olmadan dümen başladı !
okuma yazma oranı çok düşük akp seçmeninin hata yapmaması için özenle şans eseri oluşmuş liste neyse Allahtan diğer partilere oy verecekler okuma yazma oranı yüksek hata yapmaz
Oylar pusulada yuvarlak ve dilimli şekillere yerleştirilse kimse 1 ya da son olmaz. Çözüm çok ama demek ki böylesi birlerinin işine yarıyor.
@iz5wayxer Kendini komik duruma düşürme. Kura ile belli oluyor. Ayrıca 1. sırada olması hiç bir avantaj sağlamıyor. Her seçmen, desteklediği partinin genel başkanı kadar akıllıdır.
HER ŞEKİLDE HİLE YAPMAYA DEVAM EDECEKLER SEÇİM KURULU BAŞKANI GEÇEN SEÇİMDE KUL HAKKININ DİBİNE VURDU AMA AHİRET VAR KUL HAKKIYLA GİDECEKSİNİZ
bahçeli seçim propagandası yaparken tayyipten hesap soracağına söz vermiştin, söz namustur
sıra önemli değil
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