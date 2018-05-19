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24 Haziran öncesi kulisler bu haberle sarsıldı! MHP'li 13 milletvekili harekete geçiyor

SEÇİM HABERLERİ  | 19.05.2018 11:22 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü "Üç partiden liste kulisleri" başlıklı köşe yazısında, "Aday olamayan 13 MHP milletvekilinin parti içinde kalıp İstanbul milletvekili Atila Kaya’nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda faaliyet göstereceğini de öğrendim" ifadelerini kullandı.

24 Haziran öncesi kulisler bu haberle sarsıldı! MHP'li 13 milletvekili harekete geçiyor

24 haziran seçimlerine sayılı günler kala partilerde milletvekili aday listelerini oluşturma telaşı başladı. Pazartesi aday listelerini YSK'ya bildirecek olan partilerde konuşulanları Hürriyet gazetesi Deniz Zeyrek, "Üç partiden liste kulisleri" başlıklı köşesinde paylaştı.

Zeyrek, MHP ile ilgili flaş iddialarda bulundu. MHP'li 13 ismin Atila Kaya gibi Bahçeli ve Erdoğan'a karşı tavır alacağını öne sürdü. Zeyrek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"MHP: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için imza vermeyen beş milletvekilinin aday olmayacağı zaten biliniyordu. Ancak 8 MHP milletvekili daha listelerde yer bulamadı. MHP milletvekili aday listesinin en ilginç yanı, 16 Nisan 2017 günü referanduma sunulan Anayasa değişiklik metninin hazırlanmasında MHP’yi temsil eden Mehmet Parsak’ın listede olmayışıydı. Bu sürpriz haberin duyulmasından sonra “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuracağı hükümette MHP’yi temsilen bakan olacak” yorumları yapıldı.Ancak Bahçeli’ye yakın bir kaynağıma, “Bakan mı olacak” diye sorduğumda güldü ve “Yok öyle bir şey. Bu iddiayı kim ortaya attı bilmiyorum ama gerçekten komik. Kendisi Sayın Genel Başkan’ın not ettiği bir yanlış yapmıştır” ifadesini kullandı. Yaptığım görüşmelerde, aday olamayan 13 MHP milletvekilinin parti içinde kalıp İstanbul milletvekili Atilla Kaya’nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda faaliyet göstereceğini de öğrendim."

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Türk milliyetçiliği ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan BOZKURTLARA hayvan deyip arapmason karışımı rabiş işareti yapan BOP görevini yapmakla ovunup yahudi madalyası taşıyanlara mavi marmara gemisinde şehit olanları satıp PAPA ya koşanlara karşı OĞUZ boylu BOZKURT soylular olarak AKŞENER diyoruz....
AKP ye oy vermiş biri olarak bende KANDIRILDIM... ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan iftiralar kutuplasma DİKTATÖRLÜK BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulsun TÜRK milleti huzura kavuşsun AKŞENER gelsin diyorum benim tanıdığım ülkücüler ölü sevici fatiha bilmez diyen birine oy vermez alayı AKŞENER diyor
AKP ye oy vermiş biri olarak bende KANDIRILDIM... ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan iftiralar kutuplasma DİKTATÖRLÜK BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu PAPA dostluğu TÜRKLÜK düşmanlığı son bulsun TÜRK milleti huzura kavuşsun AKŞENER gelsin diyorum benim tanıdığım ülkücüler ölü sevici fatiha bilmez diyen birine oy vermez alayı AKŞENER diyor...
sizler satilmissiniz.kicinizi kurtarmak icin sahtte bahaneler aramaya gereek yok.f eto cu kuklalarisiniz..
BU VEKİLLERİNŞİMDİYE KADAR AKLI NEREDEYDİ. DEMEZLER Mİ ADAMA.
size yol verilmiş gidin herkes hürdür oy kullanmada kandirılmakta ne demek vatanım ülküm milletim ve meclisim için kim hayırlı ise Allah ona yol versin Pkk her türlü terör destekçiliğine lanet olsun hepsi kahru perişan olsun Allah niyeti emeli bozuk olanlardan ülkemi milletimi korusun
ZATEN ÖZ DAVA ADAMLARI RAHMETLİ BAŞBUĞUN ÇİZGİSİNDE KALAN ÜLKÜCÜLER MHP DEN AYRILDI BAHÇELİ ORADA OLDUĞU MÜDDETÇE DE ASLA OY YOK.KİMSENİN 45 YILDIR BAŞARAMADIĞINI BAHÇELİ BAŞARDI BE MHP Yİ PARÇALADI YOK ETTİ
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