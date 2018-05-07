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24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

SEÇİM HABERLERİ  | 07.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

Optimar düzenlediği son anket sonuçlarını açıkladı. Ankete göre; kararsızlar dağıtılmadan soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 51’i Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceklerini belirtti.

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

Optimar Araştırma seçime yönelik düzenlediği son anket sonuçlarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; 27 Nisan-2 Mayıs 2018 tarihleri arasında, 26 ilde 2 bin 107 kişi ile gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtılmadan soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 51’i Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceklerini belirtti.

Katılımcılara aynı araştırmada, "AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na oy verir misiniz?" sorusu soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan, Cumhur İttifakı’na oy vereceğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 52,4 olarak ortaya çıktı.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir; konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede;

"Kararsızlar dağıtılmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 51. Bu oran 2013 yılından beri yapmış olduğumuz araştırmalardaki Erdoğan’ın yüzde 51-53 arasındaki şahsi oyunu teyid ediyor. Diğer taraftan araştırmaya katılanların da yüzde 9,7’sinin de henüz karar vermediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı için yüzde 9,7’lik kesimin kimden tarafa karar vereceği aradaki farkın kesinleşmesi açısından belirleyici olacak. Yüzde 52,4’lük bir kesim Cumhur ittifakına oy vereceğini belirtirken, yüzde 10,3’lük bir kesimin de kararsız olduğu görülmektedir. 24 Haziran seçimleri parlamento çoğunluğunu elde etmek açısından adayların belirlenmesi, partilerin seçim kampanyaları, parti teşkilatlarının sahadaki aktif çalışması seçimin kaderini belirleyecek" dedi.

İHA

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Okuyucu Yorumları 133 yorum
%51 akılsız...
@ramses_frevun yüzde 49 ileri zeka muhalefetin ülkeyi yönetebilecegini düsünüyor
YANDAŞ BUNLAR ARKADASLAR
Bu ankete inanmamız mı bekleniyor yoksa? %51 de ne efendiler? Siz münafık mısınız?
yav he he.
tabaaa,,yersennn
şu anketi yapanlar bir seferde bana sorsalar çok merak ediyorum kimlere soruyorlar kendi ile fertlerinemi
40 ı bulsalar yine iyi ...
Bu anketi AKP nin %70 oy aldığı mahalle de mi yapmışlar ?
7,8 puan indirin. Demekki oyu yüzde 41-42 civarında
haydee optimar oldu mu simdi..kızdıracaksın simdi adamlari
Asış anketi 24 haziran gecesi milletçe açıklayacağız. Algı oluşturma çabalarını bırakın artık!
normal sartlarda 40 ı gormez.ama sartlar anormal.
%58 en az
Erdoğanın işi garanti o zaman akpliler tatile gidebilirler sandığa gitmenize gerek yok nasıl olsa garanti seçilecek adam.
Anket mi yoksa “münafıklar” arasında mı söyleniyor bu oran?
YAĞDANLIK ARAŞTIRMA ŞİRKETİ % 51 DİYOR...AMA GERÇEKTE % 45'İ GEÇMEZ....
Dezenformasyon baslamıştır.Ufak atın da civcivler yesin.
Anketler kimin lehine olursa olsun manipülasyondur.
durmak yok yola devam...
bu anket sonucunun dogru oldugunu sanmiyorum. eger bir donem daha akp secilirse bu ulke tarihinin en buyuk krizini yasar. halk bunu goremeyecek kadar akilsiz degil.
Zengin ettikleri kurtarsın onu
demekki insanlar koyun hesabına alanlara cevap verebiliyor RTE oy verenleri koyun olarak tabir edenlere en güzel cevap sandıkta verilecek % 57,3
2017 den BU ZAMANA KADAR GEÇEN SÜREDE ERDOĞAN VE AKP nin OY ORANIN AZALMASI İÇİN HİÇBİR MAKUL MANTIKLI EKONOMİK GEÇERLİ SEBEB YOKTUR VE EN ÖNEMLİSİ EKONOMİK VE SİYASİ İSTİKRAR AYNEN DEVAM ETMİŞTİR OY ORANLARININ AZALMASINI GEREKTİRECEK OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YAŞANMAMIŞTIR ERDOĞAN VE AKPnin MHP nin %51 OY ORANI STABİLDİR İSTİKRARLIDIR
Bu insanlar farklı ülkede yaşıyor galiba. Bunların ülkesinde dolar 4,25 değil asgari ücret 1600 değil galiba. Bu orana inanmıyorum bu oran çıkarsa oy sayımlarından şüphe ederim. İlk turda bu ekonomiyle kazanması imkansız.
ilginç bu anket hangi illerde yapılmış acaba?
o oy oranlarinin kimler tarafindan nasil degerlendirildigini biliyoruz. politik uzay zamaninin bükülmesi gibi ancak gerizekalilarin inanabilecegi bir sacma sapan yorum. secimler yaklaşınca algi operasyonlari basladi havuz anket şirketleri ve havuz medyasında. at yalanı yiyim inanani. ne diyorlar "yav he hee"
sonuna kadar reis
reis 65 gel buraya muharrem 23 silho 8 ip marul 3 madımak temel 1
Bu kez gittin dönüşün yok
önüne gelen araştırma şirketi kurmuş
RTE % 53 - 58 Arası alır Diğerleri önemli değil
ince ince aglamaya başlayın şimdiden saadet partisine iyi partiye verdiginiz imzalar kurtaramayacak sizi
Çaldıkları oylar ile berabermi?
yavaşşşş o eskidendi
Arkadaş siz bi kanala çıkıp adaylar olarak sor cvp şeklide bi halkı bilgilendirseniz nasıl olur ? Soracak sorunuz mu yok ? Verecek cevabınız mı ? Ekonomi düzelecekmiş üretim yok işsiz çok eğitim bitik adalet hukuğa güven zaten yok Bugün yarın seçim öncesi feto da baskın diye bi sürü suçsuzu içeri alırlarsa şaşırmayız !
nerde yaptınız bu anketi Esenler’de mi?
hahahahaaaaaaaaaa
siz bu anketi nerde yapiyorsunuz , gecekondularda mi, memur semtlerindemi ,issizler kahvesindemi , kriz vurmus fabrikalardami , kredi karti borc gozlem merkezlerindemi , sokakta acliktan ustunbasi yirtik adamlarami ? siz zengin yandas firmalarda yaparsaniz zaten herkez evet der. ben sorsam su soruyu vatandasi bilinclendirmek icin sarayin ortulu odenegine ne diyorsunuz, saray danismani erdoganin kizina verilen 85.000 tl ye ne diyorsunuz , suriyeliler verilen aylik maasa ne diyorsunuz , vatandaslik verilen sgk yapilicak suriyelilere ne diyorsunuz. isiniz gucunuz algi yaticak yeriniz yok
yalannnnn
Yandaş şirket,Sen bu anketi KOBONİ de mi yaptın.16 yıldır iktidarda olan biri butun yetkiler elindeyken erken seçim kararı alıyorsa butun her şeyiyle iflas etmiş demektir.
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