24 Haziran seçim sonuçlarına göre TBMM'yi koalisyon dönemi bekliyor

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 24 Haziran 2018 milletvekili genel seçimlerinde yüzde 42.42 ile 293 milletvekili çıkarıyor. AK Parti'nin 600 milletvekilli parlamentoda Cumhurbaşkanı'nın yaptığı kanunları onaylayabilmesi için MHP'nin desteğine ihtiyacı var.
MHP YÜZDE 11.17 OY ALDI
MHP çıkardığı 49 milletvekili ile resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 11.17'sini aldı.
"PARLAMENTODA HEDEFE ULAŞAMADIYSAK DA..."
Parlamentodaki bu sonuçları değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak da elimizden gelen bütün gayretlerimizle onu da cumhur ittifakı olarak çözme gayretinde olacağız” açıklamasında bulundu.
MHP Lideri Devlet Bahçeli de MHP'nin aldığı oy oranının önemli bir başarı olduğunun altını çizerek, “En kilit parti olduk” açıklamasını yaptı.
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