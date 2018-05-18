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24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

SEÇİM HABERLERİ  | 18.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili anketler bir bir yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak Politic’s firması tarafından yapılan ankette kesinlikle oy vermeyi düşünenlerin oranı yüzde 47,20 olurken, kararsızların ise yüzde 9,59’u oluşturması dikkat çekti. Cumhur ittifakının oyunun ise yüzde 52-54 bandında olacağı açıklandı.

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Son seçim anketi yayımlandı! Politic’s firması tarafından 25 Nisan-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 2 bin 650 kişi ile 26 ilde yüz yüze farklı sosyo-ekonomik, sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve il-ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş kişiler ile görüşülerek gerçekleştirilen anket sonuçlandı.

ERDOĞAN AÇIK ARA FARKLA ÖNDE

24 Haziran'da oy kullanacak seçmenlere başkanlık sisteminde kesinlikle oy vermeyi düşündüğünüz lider sorusuna yüzde 47,20 oranında Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 23,08 oranında Muharrem İnce yüzde 11.12 Meral Akşener, yüzde 7,68 Selahattin Demirtaş, yüzde 1,01 Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0,32 oranında Doğu Perinçek olurken, yüzde 9.59'u da kararsız cevabını verdi.

KARARSIZLARIN DAĞILIMI

Kararsızların oranı yüzde 9.59 olarak ortaya çıkarken, sonucu kararsız seçmenin belirleyeceği ortaya çıktı. Başkanlık seçiminde Cumhur ittifakının kendi seçmen kitlesindeki kararsız yüzde 62,09'luk kitleyi etkileme ihtimali yüksek görülürken, buna göre hata payları içerisinde kararsız seçmen dağıtıldığında sonucun yüzde 52-54 bantlarında Cumhur ittifakı lehine sonuçlanacağını iddia edildi.

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Ramazan ayı içerisinde yapılacak mitinglerin zorluğunun adayların performanslarını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirten vatandaşlar, kampanyalar ve beyannamelerin seçmene etkisi açısından iftar programlarının nokta mitinglerine dönüşeceği halk ile iç içe olan Cumhur ittifakının adayı Erdoğan'ı oy artışı noktasında biraz daha avantajlı hale getirdiğini dile getirdi.

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CHP OYLARINI İYİ PARTİ'YE KAPTIRIYOR

Milletvekilliği sıralamasının oy tercihi noktasında belirleyici etken olacağı 24 Haziran seçimlerinde kampanyalardan çok siyasileri parti teşkilatlarına adayları anlatmanın yoracağı, parlamento açısından siyasi partiler arasında (AK Parti/MHP), (MHP/İyi Parti), (CHP/İyi Parti) arasında oy geçişlerinin yoğun yaşanacağının kesin gözüktüğü anlatıldı.
Sonuçları genel olarak değerlendiren Politic’s Genel Müdürü Recep Güven, “Her açıdan yeni sisteme adapte olamamış seçmenin klasik alışkanlıkları ile hareket etme ihtimalini göz önünde bulundurarak bazı siyasi partilerin beklentilerinin çok altında kalma ihtimali olanaksız gözükmüyor.

Bilhassa yeni kurulan ve tabanının ekseriyetini MHP ve CHP'li ulusal seçmenden alan liberal ve muhafazakâr seçmende istediği etkiyi oluşturamayan İyi Parti beklentilerin altında kalabilir. MHP içerisindeki İyi Parti'ye olan kaymayı durdurmuş ve giden tabanın bir kısmını tekrar geri kazanmış gözüküyor. Genelde tutucu olan MHP tabanının karar verirken parti amblemini önemsemesi ve değer olarak görmesi sandıkta etkisini gösterecek gibi, ‘MHP’nin çıkışı İyi Parti’nin düşüşü' anlamı taşıyor.

HDP adayının cezaevinde olması ve CHP'nin kendi içinden güçlü bir isim çıkarması sol uç oyların bu parti ve liderine gitmesini engellemiş gözüküyor baraj altında kalma ihtimali yüksek. AK Parti Erdoğan'ın liderliğinde Bahçeli'nin desteğinde Cumhur ittifakı olarak ilk turda ekstrem bir olay olmazsa seçimi kazanacak gibi duruyor. Ancak ittifakın AK Parti kanadı bunu parlamentoya taşıyabilmiş değil. Milletvekilleri adayları ve sıralama bu sandıktaki sonuca ciddi oranda etki yapacak” dedi.


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Okuyucu Yorumları 46 yorum
cahil halk gene yakacak başımızı
@aeser1424 --ayenne onalra zerre acıyorsam sadece akp liler keşke bu ekonmik sosyal adalet sıkıntıları çekseler ama aynı gemide onların yaptıkalrının bedelini 81 milyon çekiyor kavga etmediğimiz ülke kalmadı bu ne yaa
tek akılllı sizsiniz ya
M.İNCE YEM OLDU KILICTAROGLU KENDİNE RAKİP OLMASIN DİYE YAPTI TABİKİ ERDOGAN
YALAN BU ANKETLERİN HEPSİ GEÇEN SEÇİMDE HATIRLARSANIZ ANADOLU AJANSI BİR SÜRÜ SAHTEKARLIK YAPMIŞTI %60 FALAN DİYE MİLLETİ KANDIRMIŞLARDI.
@omer_hizli_1987 --aynen algı yönetimi uyguluyorlar millet kan ağlıyor ekonomi resmen battı dolar mazot benzin çalışırken zor yetiştiriyor insanlar vicdansız akp ülke falan yönetmiyor ama millet vicdansız göremiyor bunu işi gücü suriye filistin dış ülkelerle sataşma bir tane yabancı sermaye kalmadı onlar gidince dolar 4,50 lere geldi ekonomik 1 tane paketleri yok iş bilen adam bırakmadı kral hepsini gönderdi kim doğru dese hemen kafasını kopartıyor tek başına herşeye karar veriyor böyle ülkede huzurmu bereketmi içimzide akp li vicdansızlar nasıl mutlular şaşıyorum akp % 20 yi geçmemesi gerek
EKMELEDDİN İHSANOĞLU RAKİPKEN %51 ALAN; EKONOMİNİN VE ÜLKE ŞARTLARININ DAHA KÖTÜ OLDUĞU BİR DÖNEMDE ÜSTELİK KARŞISINDA MUHARREM İNCE VE AKŞENER VARKEN Mİ %54 ALACAK.İNSANLARIN AKLIYLA ALAY ETMEYİN O SANDIK ÖNÜMÜZE GELECEK BIKTIK ARTIK YETER TAMAM!
Sabah Kalkıp Akşama Kadar Yediğiniz İçtiğiniz Ne Bir Yazın Bizde Bizde Bilelim Cehalet Halk Partisi
@polathan76 zeki yeğenim, sen ne yeyip içiyin hele bi söle yeğenim.
@polathan76 AİLEYİSİNİ KALKINDIRMA PARTİSİNDEN İYİDİR
sallayın meydan boş.hayırcıların erdoğana oy verecegini mi zannediyorsunuz?58muharrem alacak
@freestar83 bu yazdigina Muharrem bile inanmadi..))
arkadaş Allah için konuşun bunların hangisi RTE ye rakip olabilir
Ne bekliyordunuz etrafınıza dönün bir bakın herkes Reis diyor devam diyor siz kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz...Reis ERDOĞAN
arkadas çook merak ediyorum bu anketleri kimlerle yapıyolar bana hiç rastlamadı şahsen
He he bizde inandık, ama inanacak koyun topluluğu var, sizde haklısınız..
dolar mazot talan özelleştirme yandaş beton rant kelimeleri deyince aklınıza ne geliyor
kocaman yalan anket doğruyu biliyorlar korkuyorlar TAMAM artık SIKILDIK buraya kadar
tahminleri rakamları altüst etmeye geliyoruz umudumuz akşener umudumuz muharrem ince...
Aynı firma 16 Nisan Referandumu için açıkladığı ankette kararsızlar dağıtılmadan 46,25 evet , 36,85 hayır sonuçlarına ulaşmıştı. Yandaş bir anket olduğu açıkca belli
bu anketlerle milleti kandırıyorlar... seçim zamanıda mühürsüz sahte oylarla tayyibi kazandırıyorlar... her kes rahatına baksın... ülke puk olmuş durumda...
@ersin801 bu sefer oy çalamayacaklar tüm tedbirler alındı canını seven oy çalmaya çaldırmaya kalkmaz
he he tabi ülke çopk iyi idare ediliyorya bence daha yüksek olmalı...! hayet birşey bu milletle resmen dalga geçiyorlar.
zır zır zırlıyosunuz ama her seçim koyuluyorsunuz demi hala siz neden zırlıyorsunuz
AK Parti gümbür gümbür yine yeniden geliyor
HAYIR OYLARI YÜZDE 80 E DAYANMIŞ BU ZAVALLILAR NE ANLATIYOR .
bu anketler hep yalan hep yandaş bence en iyi anket buradaki yapılan yorumlara verilen oylardır siz buna inanın yandaş şirketlere inanmayın
HEPSİ YALAN HEPSİ ALGI..İNSANLAR BU KADAR DALAK MI?AKLI BAŞINDA İNSAN BU ANKETE YAPILAN YORUMLARIN BEĞEN/BEĞENMEME SEÇENEĞİNDEKİ SAYILARA BAKARAK BİLE BİR ANKET OLUŞTURABİLİR
Ali eker ve onun gibiler oldukça bu ülke bir adım dahi ileri gidemez adsmlar tayyibe vermekten zevk alıyorlar bıkmadılar hala
Aloooo dolar 4,50, uyan türkiyem, bu artış bize zam ve zam olarak dönecek
inanmayın sokakta bunlara oy verecem diyen insan sayısı kaç ki bu oyu alacaklar. algı yapıyor
satılmış medya , kaç para verdi erdoğan size bu rakamları yazdırmak için ?????
merak edip araştırma şirketini inceledim. Referanslarını kontrol ettim. AKP'nin anlaşma yaptığı bir firma. AKP'li belediyeler için çalışma yapan yerel bir firma.
Bu anketcilere itibar etmeyin ekonominin hali ortada yönetemiyorlar durduramıyorlar habire satıyorlar açık ara da öndeler.Başka bi ülkedemi yaşıyor yüzde 54 boşversenize millet sandıkta farkla TAMAM diyecek inşallah
bu halk erdoğana oy verince cahil oluyor sen aydın oluyorsun. millet senden daha akıllı kime oy vereceğini biliyor.
Bunlar memleketi parcalamadan gitmez.
yalancıyı öpsünler mi
Ben Düşünmem Yazarım Tutar 2. turda RTE alamayacak. Muhalefet verecej. Beceriksiz liğinden. ilk tur 39 alsın şükretsin. Oyum AKP ye haa
Kime soruyorlar da anket yayınlıyor lar. Bize soran hiç yok
@gelencik aynen banada soran olmuyor ailemden akrabalarımdan hiç kimse sordular ankete katıldık demiyor. Kendi yandaşlarına soruyorlar hani şu laiklik elden yidiyaeh diyen moruk gibi
cidden eğitim şart adam israil e demedik laf bırakmıyor ama ilişkiler üst düzey israil vatandaşına vize yok filistin vatandaşına vize var saadet miting yapar yollar kapatılır akp miting yapar herşey beleş camii hocaları mitinge gidin diye yalvarır az samimi olun gururlu olun müslüman gibi davranın
trt bu milletin oy çokluğu ile idare ediliyor sen kime neyi haram ediyorsun hiç hakkın yokki haram edesin
@blue787 İdare edilen yerde oy çokluğunun olması kul hakkını ortadan kaldırdığını bilmiyordum. Teşekkürler
Boy ölçüsü tarihi 24 haziran.Yalaka ve korkakların hayal kırıklığı tarihi bir bu kadar yalan ve taraflı kamu oyu araştırmasından sonra gerçekler 24 haziranda çıkınca ne halt edecek yalakalar.
ULUSAL BASIN KİMİN ELINDEYSE SECIMI O DIZAYN EDER VE KAZANIR MERAL AKSENER HICMI HIÇ GOSTERILMIYOR ÖRNEK
MEYDANI SELOCAN KİMSEYE BİRAKMAZ HEVESLENMEYİN
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