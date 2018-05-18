24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Son seçim anketi yayımlandı! Politic’s firması tarafından 25 Nisan-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında 2 bin 650 kişi ile 26 ilde yüz yüze farklı sosyo-ekonomik, sosyo-demografik gruba mensup kişilerden, yaş, cinsiyet ve il-ilçe kotalarına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş kişiler ile görüşülerek gerçekleştirilen anket sonuçlandı.

ERDOĞAN AÇIK ARA FARKLA ÖNDE



24 Haziran'da oy kullanacak seçmenlere başkanlık sisteminde kesinlikle oy vermeyi düşündüğünüz lider sorusuna yüzde 47,20 oranında Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 23,08 oranında Muharrem İnce yüzde 11.12 Meral Akşener, yüzde 7,68 Selahattin Demirtaş, yüzde 1,01 Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0,32 oranında Doğu Perinçek olurken, yüzde 9.59'u da kararsız cevabını verdi.

KARARSIZLARIN DAĞILIMI



Kararsızların oranı yüzde 9.59 olarak ortaya çıkarken, sonucu kararsız seçmenin belirleyeceği ortaya çıktı. Başkanlık seçiminde Cumhur ittifakının kendi seçmen kitlesindeki kararsız yüzde 62,09'luk kitleyi etkileme ihtimali yüksek görülürken, buna göre hata payları içerisinde kararsız seçmen dağıtıldığında sonucun yüzde 52-54 bantlarında Cumhur ittifakı lehine sonuçlanacağını iddia edildi.