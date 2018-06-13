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Seçim yasakları başlıyor!

SEÇİM HABERLERİ  | 13.06.2018 10:12 | Son Güncelleme

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları yarın başlayacak. Yarından itibaren oy verme gününü takip eden güne kadar, açılış ve temel atma gibi törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

Seçim yasakları başlıyor!

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvim uyarınca propaganda, oy verme gününden önceki onuncu gün, yani yarın sabah başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Vatandaşların, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılamayacak. Ancak, siyasi partiler kendi üyelerine her zaman sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderebilecek.

ANKET VE KAMUOYU ARAŞTIRMALARI YAYIMLANMAYACAK

Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak.

Bu sürenin dışında yapılacak yayınlar tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının, araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanması zorunlu olacak. Bu madde hükümlerine göre yapılacak propagandaların ve yayınların ilkeleri Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek.

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri ve Bankalar Kanunu'na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla (açılış ve temel atma dahil) törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLAR KULLANILAMAYACAK

Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacak. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek.

Bu süre içinde Başbakan ve Bakanlar seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 298 sayılı Kanun hükümleriyle bağlı olacak. Ayrıca, seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar geçen süre içinde Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

AA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
AKP VE ERDOĞAN DA BU YASAKLARA UYACAK MI ACABA? BENCE MANTIKSIZ BEKLENTİ...
22 haziranda 3. hacalimanının sözde açılışı yapılacak. Bakalım AKP'li yöneticiler bu kanuna ne kadar uyacaklar.
bu yasaklar başlayacak tamam onu anladık peki uymayanlar olursa ne gibi bir cezai yaptırımlar uygulanacak.Diyelimki cumhurbaşkanı ,başbakan devlet arabalarına sivil plaka taktı çıktı plaka sivil ama geri kalan herşey devlet bunlarda takip edilsin.
tayyibe söyleyin.o böyle şeylere pek uymaz.diğerleri sıkıntı yaratmaz..padişaha ayrıcalık tanımayın yeter.
Bu yasaklara uyup uygulayacağını adalet takip edecek. Iktidara yönelik takip yapılmayacak. Amaaa hele bir muhalefet yasakları delmeye kalksın o zaman gereği yapilacak.
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