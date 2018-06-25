24 Haziran seçim zaferinin ardından Erdoğan'dan balkon konuşması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde salt çoğunluğu sağlayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezi'nde klasikleşen balkon konuşması yaptı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili milletim, ekranları başında bizi izleyen aziz milletim, sevgili Ankaralılar... Değerli kardeşlerim... Sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Hiç endişeniz olmasın, hiçbir gücün önünde eğilmedik. Sadece Allah'ın önünde rükuda ve secdede eğildik. Aslında biraz daha erken saatlerde sizlerle birlikte olacaktım. Ancak İstanbul'da yaşanan elim bir kazada küçük bir evladımız ağır bir yaralanma geçirdi.

Gereken müdahaleler yapılıyor. Şuan ameliyattalar. 7 yaşında... Sizlerden de dua istiyorum. Coşkunuz, sevginiz, aşkınız, sevdanız, desteğiniz, kardeşliğiniz için havalimanından buraya yolboyu binlerce kardeşime, her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Sizler 3 Kasım seçimlerinde yanımızdaydınız. Bizi iktidara taşıdınız. 'Durmak yok yola devam' dediniz. 'Bu şarkı burada bitmez' dediniz.