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24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 08:30 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerini kim hangi parti kazanacak? ABD merkezli uluslararası banka JP Morgan bu sorunun cevabını verdi. ABD'li banka, seçimlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kazanacağı ve ‘Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğa ulaşacağı senaryoyu baz aldıklarını duyurdu.

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Dünyanın önde gelen bankalarından JP Morgan, 24 Haziran seçim senaryolarını paylaştı. ABD merkezli bankanın yatırımcılar için büyük önem taşıyan değerlendirmesine göre; Cumhurbaşkanlığı seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci çıkacağını ve Meclis'te ise çoğunluğu ‘Cumhur İttifakı'nın elde edeceği öngörüsünde bulundu. Seçimlerine ilişkin senaryolarını paylaşan JP Morgan Başekonomisti Yarkın Cebeci, son anketlere bakıldığında seçimin daha çekişmeli geçeceğini, güçlü muhalefetin ve bir nebze de piyasa volatilitesinin bu durumda etkili olduğunu belirtti.

'ERDOĞAN'IN KAZANACAĞI SENARYOYU BAZ ALIYORUZ'

Yapılan anketler seçimlerden 3 olası sonucun çıkabileceğini gösterdiğine dikkat çeken Cebeci, şu üç ihtimale dikkat çekti: "Birinci ihtimal; Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecek, AKP+MHP ittifakı Meclis'te çoğunluğu kazanacak. İkinci ihtimal; Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecek, AKP+MHP ittifakı çoğunluğu elde edemeyecek. Üçüncü ihtimal ise; Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı kaybedecek, AKP+MHP ittifakı çoğunluğu elde edemeyecek." Cebeci, ilk seçeneğin baz senaryolarını oluşturduğunu ifade etti.

'CUMHUR İTTİFAKI KAZANIRSA GERİLİM AZALIR'

Bankanın açıklamasının devamında şu değerlendirmeler dikkat çekti: "Bizim görüşümüze göre ilk piyasa tepkisi büyük oranda küresel risk iştahının seviyesine bağlı olacak. Buna göre bakıldığında, çıkabilecek her sonuç için kötümser ve iyimser gerekçeler bulunabilir. İlk senaryonun gerçekleşmesi siyaset ve politikanın devamlılığı ve politik gerilimin azalması anlamına gelir."

'AKSİ DURUMDA SİYASİ GERİLİM ARTAR'

Bankanın Erdoğan ve Cumhur ittifakının kazanmaması halinde öngördüğü tablo ise karamsar. Bankanın açıklamasında; "İkinci senaryonun Merkez Bankası gibi kurumlar için daha fazla özgürlük anlamına geleceğini ancak bu senaryo siyasi tıkanmaya neden olabilir ve yeniden seçim yapılabilir. Üçüncü senaryo yeni bir başlangıç ve yapısal dönüşüm anlamına gelir, ancak ekonomi kurmaylarına ve muhalefet partilerinin politikalarına dair yeterince bilgi olmaması da yeni belirsizlikler doğurur" denildi. (Yeni Şafak)

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Okuyucu Yorumları 94 yorum
Elbette kazanan belli..bu millet bırakır mı seni
@ozmoo007 Amerika akp diyorsa ben yerli ve milli millet ittifakı diyorum.
@ozmoo007 sizden tarafa yazınca ne kadar doğru yazmışlar oluyor
Kimin oy verdiği değil,oyları kimin saydığı önemli Joseph stalin -1923
görünen köy kılavuz istemez. elin gavuru bile anlamış.türk milleti şer ittifakına yıkım ittifakına terör sevicilerine asla oy vermez o kadar. beğeneleim beğenmeyelim Erdoğan hepsine yüz basar.Tabiki hataları olacak haşa peygamber değil ya arkadaş..
elin gavuru almanlar da iki gün evvel erdoğan kazanırsa ab birliği süreci durdurulmalı diyordu! itibar etmemek lazım :-)
Belliki erdoğanla anlaştınız .Ama bu seçmde oyunlarınız bozulucak ..
ABD chpkk hdp Marul ve salak Saadetlü lerle cal8smak istemediğini resmen açıklamış..
akpkk olmasın bu dediğin
@hinterlandtime perde arkasında zaten her zaman berabersiniz
dış mihraklar akp’yi niye destekliyor!!!
Faiz lobisinin kimi istedigini anladiniz mi?
ERDOĞAN SİZİN ADAMINIZ TABİKİ ONUN OLMASINI İSTERSİNİZ.MİLLET İTTİFAKI GELİRSE SİZİNDE TÜRKİYEDEN ELİNİZİ VE AYAĞINIZI ÇEKMENİZ GEREKECEK.KAPİTALİST REJİMİNİZE ENGEL OLACAK MİLLET İ,TTİFAKI.SİZE BAĞIMLILIK ORTADAN KALKACAK.BİR AVUÇ ZENGİN YARATIP BÜTÜN MİLLETİ AÇLIĞA MAHKUN ETTİĞİNİZ SİSTEM DEFOLUP GİDECEK TÜRKİYEDEN.SİZLERE UŞAKLIK EDEN ARAP ÜLKELERİNE GİDİN TÜRKLERDEN UZAK DURUN PİS KAĞİTALİSTLER.
Yeni şafak yazmışsa bu haberin doğruluğu benim için şüphelidir.
nihayet Amerika da destek verdi
AKEPE TÜMÜYLE BİTTİ. MİLLET İTTİFAKI AÇIK ARA İŞİ GÖTÜRÜR. ÜLKE KURTULUR.
DIŞ MİHRAKLAR SİZ SUSUN BENCE. KIZARLAR SONRA
bunlar aklın sıra akp seçmeni rahatlatma peşinde nasıl olsa kazanır ben oy kulanmasamda olurdeme bir oy bazan pkk fetöcülere ülkeyi bölmesini önler
yandaş medyanın kuyruklu yalanı amaç kafa karıştırıp ALGI oluuşumu yaratmak GENÇLİK bu 16 yıllık olumsuz gidişatın farkında TAMAM diyecek ÜLKEYE BARIŞ ADALET DEMOKRASİ İNANCIYLA DUR DİYECEK yani TAMAM tamam TAMAM
Bizde her seçimde Trump kazansın amerikanın istikrarı sürsün istiyoruz :)))
yaw he he Aksi takdirde siyasi gerilim artarmismismismis... o zaman niye secim yapiyoruz ki. hersey gulluk gulostanliksa,
Terorist devlet abd erdogan kazanacak demis :)
reklam kokan hareketler.
Nihayet Pes ettiler.
Tabi tabi. Yedik bizde...
Çünkü işine öyle gelir dış (!) güçlerin
amerikalıların gece kıcları acık kalmış belli
Hep bağırıp çağırdıkları ABD ve İSRAİL kime destek veriyor görsün millet.
sen kimsin git kendi ülkene bak..
O zaten belli. Açıklasa ne açıklamasa ne.
PEKİ JP MORGEN DOLAR DÜŞERMİ?
Allah Allah, bu dış gücler kimi tutuyor acaba
mynet yoneticileri kaburgali olun
AMERİKA AKP YI ÇOK SEVIYOR AVRUPADA OYLE NEDEN ACABA BOP a DEVAM EDILECEK
sizin için erdoğanın kazanması daha iyi tabi herşeyi satıyor dolarla borçlanıyor. siz glikoz satın diye şeker fabrikalarını satıyor. siz kar edin diye tütün fabrikalarını sattı. fındık da işi de bitiyor. elde avuçta birşey kalmayınca bu millet betonun yenecek birşey olamdığını anlayacak. AVM lerde gezerek hayat geçmeyeceğini anlayacak.
Dolari yukseltenler stokculuk yapmaya çalışıp patates sogani yükseltenler 24 hazirandan sonra sizlere rezidans fisting yapicam hemde yağlı yağlı duydunuzmu kralınız duysun bunu:::)))
erdoğanı baz alıyorsanız.battınız demektir.kendinizi iflasın eşiğinde sayabilirsiniz.
@bulentburak lan salak Erdoğan kazanınca abd bankası niye batıyor bi açıklasana
bu haberlere itibar etmeyin hele ki iki gün kala amaç farklı nede olsa onlar kazanacak imajı verip seçmeni oy kullanmaktan vazgeçirmek şartlar ne olursa olsun oylarınızı kullanın.
şimdiden dış müdahale başladı
Zaten şüphemiz yok. Chp'li mallar hesap kitap bilmezler. Oyları tarih boyunca %25'ten yukarı çıkmadı. Ne oldu da birden % 50'lere çıkardılar :))))) Kendi kendilerine sazan oluyorlar. Laa mallar 16 yıldır aşağıladığınız bu milleten nasıl % 50 oy beklersiniz :)))))
PEKİ TAMAM BU JP MORGAN KARAR VERSİN SEÇİM VS MASRAF YAPMAYALIM O ZAMAN BU ARADA BEN BU AMERİKALI İPNLRERE BİR HASSİTTİR ÇEKEYİMMMMM İÇİM RAHATLASIN İNCE İNCE TASSS TAMAMMMMMM
CHP DESEYDİ AKPLİLER AYNEN ŞUNU DİYECEKTİ. AMERİKA CHP Yİ DESTEKLİYOR ZATEN ONLAR YAHUDİLERLE BERABER
Dış güçlerin hayali
Aklın yolu bir neticede :)
eeeeyyyyy ..... jp morguna, ne kadar para verdiniz de sizin kazanacağınızi söylüyorum,. bunlar boş laflar, bittiniz yavaş yavaş işgal ettiğiniz gerlerden toparlanin Abbas yolcu
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