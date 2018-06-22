24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Dünyanın önde gelen bankalarından JP Morgan, 24 Haziran seçim senaryolarını paylaştı. ABD merkezli bankanın yatırımcılar için büyük önem taşıyan değerlendirmesine göre; Cumhurbaşkanlığı seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci çıkacağını ve Meclis'te ise çoğunluğu ‘Cumhur İttifakı'nın elde edeceği öngörüsünde bulundu. Seçimlerine ilişkin senaryolarını paylaşan JP Morgan Başekonomisti Yarkın Cebeci, son anketlere bakıldığında seçimin daha çekişmeli geçeceğini, güçlü muhalefetin ve bir nebze de piyasa volatilitesinin bu durumda etkili olduğunu belirtti.

'ERDOĞAN'IN KAZANACAĞI SENARYOYU BAZ ALIYORUZ'



Yapılan anketler seçimlerden 3 olası sonucun çıkabileceğini gösterdiğine dikkat çeken Cebeci, şu üç ihtimale dikkat çekti: "Birinci ihtimal; Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecek, AKP+MHP ittifakı Meclis'te çoğunluğu kazanacak. İkinci ihtimal; Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecek, AKP+MHP ittifakı çoğunluğu elde edemeyecek. Üçüncü ihtimal ise; Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı kaybedecek, AKP+MHP ittifakı çoğunluğu elde edemeyecek." Cebeci, ilk seçeneğin baz senaryolarını oluşturduğunu ifade etti.