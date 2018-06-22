24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Dünyanın önde gelen bankalarından JP Morgan, 24 Haziran seçim senaryolarını paylaştı. ABD merkezli bankanın yatırımcılar için büyük önem taşıyan değerlendirmesine göre; Cumhurbaşkanlığı seçimlerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci çıkacağını ve Meclis'te ise çoğunluğu ‘Cumhur İttifakı'nın elde edeceği öngörüsünde bulundu. Seçimlerine ilişkin senaryolarını paylaşan JP Morgan Başekonomisti Yarkın Cebeci, son anketlere bakıldığında seçimin daha çekişmeli geçeceğini, güçlü muhalefetin ve bir nebze de piyasa volatilitesinin bu durumda etkili olduğunu belirtti.
'ERDOĞAN'IN KAZANACAĞI SENARYOYU BAZ ALIYORUZ'
Yapılan anketler seçimlerden 3 olası sonucun çıkabileceğini gösterdiğine dikkat çeken Cebeci, şu üç ihtimale dikkat çekti: "Birinci ihtimal; Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecek, AKP+MHP ittifakı Meclis'te çoğunluğu kazanacak. İkinci ihtimal; Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilecek, AKP+MHP ittifakı çoğunluğu elde edemeyecek. Üçüncü ihtimal ise; Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nı kaybedecek, AKP+MHP ittifakı çoğunluğu elde edemeyecek." Cebeci, ilk seçeneğin baz senaryolarını oluşturduğunu ifade etti.
'CUMHUR İTTİFAKI KAZANIRSA GERİLİM AZALIR'
Bankanın açıklamasının devamında şu değerlendirmeler dikkat çekti: "Bizim görüşümüze göre ilk piyasa tepkisi büyük oranda küresel risk iştahının seviyesine bağlı olacak. Buna göre bakıldığında, çıkabilecek her sonuç için kötümser ve iyimser gerekçeler bulunabilir. İlk senaryonun gerçekleşmesi siyaset ve politikanın devamlılığı ve politik gerilimin azalması anlamına gelir."
'AKSİ DURUMDA SİYASİ GERİLİM ARTAR'
Bankanın Erdoğan ve Cumhur ittifakının kazanmaması halinde öngördüğü tablo ise karamsar. Bankanın açıklamasında; "İkinci senaryonun Merkez Bankası gibi kurumlar için daha fazla özgürlük anlamına geleceğini ancak bu senaryo siyasi tıkanmaya neden olabilir ve yeniden seçim yapılabilir. Üçüncü senaryo yeni bir başlangıç ve yapısal dönüşüm anlamına gelir, ancak ekonomi kurmaylarına ve muhalefet partilerinin politikalarına dair yeterince bilgi olmaması da yeni belirsizlikler doğurur" denildi. (Yeni Şafak)
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