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24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? İşte seçimin şifreleri

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 07:34 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için geri sayım sürerken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olmasının ardından meydanlar kızıştı. Siyasette tansiyon giderek yükselirken, gazeteci Ahmet Hakan 'Kim kazanacak?' başlıklı yazısında, seçimin kazananını nelerin belirleyeceğini yazdı.

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? İşte seçimin şifreleri

Türkiye 24 Haziran'da sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 16 Nisan referandumunun ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı sistemi için ilk kez oy kullanacak olan seçimler için iktidar da muhalefet de iddialı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak açıklamasının ve Cumnhur İttifakı'na karçı kurulan Millet İttifakı kurulmasının ardından, meydanlar kızşmaya başladı. Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü 'Kim kazanacak?' başlıklı yazısında seçimlere 50 gün kala, kazananı belirleyecek olan şifreleri yazdı.

Daha çok demokrasi, daha çok özgürlük” diyen kazanacak." ifadelerini kullanan, gazeteci Hakan, ekonomideki sıkıntılara dikkat çekerek; doları düşüren liderin seçimi alacağını yazdı.

Hakan yazısına şöyle devam etti;

  • Osmanlı’yla da, Cumhuriyet’le de kavga etmeyen kazanacak.

  • Karamsarlık aşılayan değil umut veren kazanacak.

  • “Öyle bir Suriye politikası uygulayacağım ki Suriyeliler evlerine dönecek” diyen kazanacak.

  • İçki içenle ilgilenen değil, haram yiyenle ilgilenen kazanacak.

  • “İktidara geldiğim gün OHAL’i kaldıracağım” diyen kazanacak.

  • Yol yapmak kadar, köprü yapmak kadar üretime de meraklı olan kazanacak.

  • “Dış güçler” demeyen, “algı operasyonu” demeyen kazanacak.

  • “Bana oy vermeyenin de haklarını koruyacağım” diyen kazanacak.

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