AA, 'seçim sonuçlarını önceden açıkladı' haberlerine cevap verdi

AA tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda, kurumun son 5 seçimde sonuçların sandık verilerine dayalı olarak medya kuruluşlarına iletildiği anımsatıldı.

Söz konusu anlık sonuçların Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin sonuçlarıyla bire bir örtüştüğü vurgulanan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"HER SEÇİM ÖNCESİ EN AZ 4 KEZ YAPILIR"



"Ulusal ve bölgesel medya kuruluşlarının tamamına yakını bu seçim özel yayınına abone olmakta ve Anadolu Ajansı’nın ulaştırdığı verileri kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu verilerin yayıncı kuruluşlar tarafından sağlıklı bir şekilde alındığı her seçim öncesi en az 4 kez yapılan testlerle teyit edilmektedir. Yayıncılık dünyasında 'mock data unit testing' olarak bilinen bu ve benzeri uygulamalar, hemen her önemli yayın öncesinde defalarca tekrarlanır. Test çalışmalarıyla amaç; seçim akşamı veri iletimindeki riskleri ortadan kaldırmak, medya kuruluşlarının kendi seçim sistemlerinin teknik yeterliliğini görmek ve Anadolu Ajansı veri akış sistemiyle entegre çalışmasını sağlamaktır."