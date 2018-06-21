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AA, 'seçim sonuçlarını önceden açıkladı' haberlerine cevap verdi

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2018 18:01 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı tarafından yapılan duyuruda, yaklaşan seçimler öncesinde sadece medya kuruluşlarına gönderilen test yayınlarının kamuoyuna “gerçek seçim sonucu” şeklinde yansıtılmasının, gerçekle örtüşmeyen bir algı çalışması olduğu belirtilerek, "Çalışma önceden medya kuruluşlarına bildirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

AA, 'seçim sonuçlarını önceden açıkladı' haberlerine cevap verdi

AA tarafından kamuoyuna yapılan duyuruda, kurumun son 5 seçimde sonuçların sandık verilerine dayalı olarak medya kuruluşlarına iletildiği anımsatıldı.

Söz konusu anlık sonuçların Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin sonuçlarıyla bire bir örtüştüğü vurgulanan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"HER SEÇİM ÖNCESİ EN AZ 4 KEZ YAPILIR"

"Ulusal ve bölgesel medya kuruluşlarının tamamına yakını bu seçim özel yayınına abone olmakta ve Anadolu Ajansı’nın ulaştırdığı verileri kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu verilerin yayıncı kuruluşlar tarafından sağlıklı bir şekilde alındığı her seçim öncesi en az 4 kez yapılan testlerle teyit edilmektedir. Yayıncılık dünyasında 'mock data unit testing' olarak bilinen bu ve benzeri uygulamalar, hemen her önemli yayın öncesinde defalarca tekrarlanır. Test çalışmalarıyla amaç; seçim akşamı veri iletimindeki riskleri ortadan kaldırmak, medya kuruluşlarının kendi seçim sistemlerinin teknik yeterliliğini görmek ve Anadolu Ajansı veri akış sistemiyle entegre çalışmasını sağlamaktır."

"ÖNCEDEN MEDYA KURULUŞLARINA BİLDİRİLDİ"

Duyuruda yayıncı kuruluşlardan gelen talepler üzerine yapılan testlerde partilere farklı oy oranları verilerek abone seçim ekranlarının çeşitli versiyonlara uyumunun kontrol edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Önceki gün yapılan ve medya kuruluşlarına gönderilen test yayınında da son seçimin sonuçları baz alınmış olup, seçime katılmamış olan partiler ve adaylar için rasgele oy dağılımları yapılmıştır. Ayrıca temsili oy dağılımlarının buna göre yapılacağı da önceden medya kuruluşlarına bildirilmiştir. Test yayınları kamuoyuna açılmaz, sadece abone olan medya kuruluşlarına gönderilir. Test yayınının kamuoyuyla paylaşılması abone olan kuruluşun tercihi veya kusurudur. Tüm detaylarıyla medya yöneticileri tarafından bilinen bu durumun, bazı kişi ve kurumlar tarafından çarpıtılarak kamuoyuna aktarılması, gerçekle örtüşmeyen bir algı çalışmasıdır. Türk medyasının en güçlü ve en güvenilir haber kaynağı olan Anadolu Ajansı'nın mesnetsiz iddialara konu edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Kurumumuz hakkında bilerek gerçeğe aykırı iddiaları gündeme getiren kişi ve kurumlar hakkında yasal işlem başlatılmıştır."

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Anadolu Ajansı aa Yüksek Seçim Kurulu YSK seçim sonuçları seçim sonuçlarını önceden açıkladı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
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birakin simdi iktidar yalakalari bu ayaklari
Milleti yanıltmayın. Oyları çalmayın.''vallahi sizin hayal ettiğiniz gibi değil. Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini ağaçlara, bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine de gireceğiz. Onları cezaevlerinde de asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine.” Bu yukarıdaki sözler sedat peker' den alıntıdır. O bu sözleri söylediği için beraat etti. Yani suç değil. Ben de oyları çalacakları şimdiden aynı sözlerle ikaz ediyorum.
Geçen seçimlerde gördük sizin güvenirliğinizi.. Milleti aptal yerine koymayın artık.
İYİDE PARTİLERİN ALDIGI OY ORANLARINI NEDEN YAZIYORSUNUZ ALGIMI YAPMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ YOKSA 24 HAZİRANDADA BÖYLEMİ YAPACAKSINIZ
bu denemelerde mesela erdoğanı % 40 yap ne olacak sanki
Şimdi madem bunlar test neden temel bey yüzde 52 değil ? Testi yaparken muharrem beyi neden birinci yapmadınız ? Neyse siz emir kulusunuz ülkemin her kurumun kendi işini tarafsızca yaptığını görmek dileğiyle...
Muharrem İnce bir gelsin . o denemeyi yapacak merak etmeyin ...
o zaman rakamlar neye göre yazıldı?
madem deneme bu bütün partilere eşit oy çıkar ? sen böyle oy dağılımı yaparsan haklıyken haksız konuma düşersin hacı
Ozaman gerçekçi sonuç göster. Tayyip Erdoğan : %56 Muharrem İnce %32 (+ - 0,5 yanılma payı vardır )
ben o degilde akp kaybedince sakin insanlari sokaga dokmesin. hic dusundunuzmu napicaklar diye ? gerci bunlar planlamis herseyi gecen gece albayrak 6 ay sonrasinin projelerini konusuyordu bakanlarda oyle secime giderken proje yapilmaz
patladı meral yine :)
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