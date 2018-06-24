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Ağrı'da sahte pusula skandalı! HDP müşahidi hakkında işlem başlatıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 14:48 | Son Güncelleme

Ağrı'da sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya çalışan üç kişi ile pusulaları saklamaları yönlendirmesi yapan HDP müşahidi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Ağrı'da sahte pusula skandalı! HDP müşahidi hakkında işlem başlatıldı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için kentteki 100. Yıl İsmet Ömeroğlu İlkokulunda oy kullanmaya gelen üç kişi hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu üç kişiden sahte oy pusulası ele geçirildiğine işaret edilerek şu bilgiler paylaşıldı:

"Şahısların önceden temin edip yanlarında getirmiş oldukları, muhtemelen internet çıktısı olduğu düşünülen ve önceden parti ile cumhurbaşkanlığı tercih bölümleri mühürlenmiş, seçim kurulu mührü bulunmayan sahte pusula ile oy kullanma teşebbüsünde bulunduğu tespit edilmiştir. Sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya teşebbüs eden şahsı HDP müşahidinin sahte pusulayı kimse görmeden cebine koyması şeklinde yönlendirdiği ve uyarıda bulunduğu tespit edilmiş olup şahıslarla ilgili işlem başlatılmıştır."

Kentte HDP müşahidi dışında yakalanan üç kişiden birinin sahte oy pusulasıyla oy kullanmaya çalıştığı, diğer iki kişinin ise bu zanlı ile hareket ettiği belirtildi.

AA


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Anahtar Kelimeler:
Ağrı HDP sahte pusula

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
chdpkk iş başında... Ne yaparsanız yapın ne kadar çalarsanız çalın.. sonuç yine aynı olacak bu ferasetli aklı başında Türk milleti REİS inden vaz geçmez...
hdp geçemez inşallah barajı
AKP'nin oyunudur bunlar.
geç kaldınız yine akp’ye bağlarsınız
Surucu örtemezsiniz şimdi istediğiniz kadar Hdpyi karalayın biz insanca gidip oyumuzu kullandık. Allah için Muhammed için akp'ye oy vermeliyiz diyenler,Erdoğana dokunmanın bile ibadet olduğunu söyleyen zerzevatlar ,onu halife ilan edenler ,tapanlar,köle olanlar,biat edenler,Allah'ın tüm vasıflarını onda bulduğunu söyleyenler çalmayacak da ne yapacak söyleyin,kazanmasak Suriye gibi oluruz diyen berat,kafa yanmış beyin hücreleri yanmış işid gibi düşünüyorlar...Biz ise demokrasiye hukuka adalete inanmak istiyoruz dini kendi emelleri için kullanan sahtekar insanlara değil !
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