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Ahmet Şık'tan Muharrem İnce çıkışı: Seçmen tavrını gösterdi!

SEÇİM HABERLERİ  | 13.06.2018 14:08 | Son Güncelleme

HDP İstanbul milletvekili adayı, gazeteci- yazar Ahmet Şık, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet yönetimiyle görüşen Şık, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingiyle ilgili, "Muharrem Bey'in Diyarbakır mitinginde, resmi açıklamaya gerek kalmadan seçmen, tavrını gösterdi. Seçmen, Muharrem Bey'in Kürt sorununu nasıl çözeceğini açıkça söylemesini bekliyor. En net söyleyen de Muharrem Bey oldu" dedi.

HDP tarafından İstanbul 2'nci bölge 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen gazeteci- yazar Ahmet Şık, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'e geldi. Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunacak Şık, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne uğradı. Burada Cemiyet Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Şık, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yoğun seçim çalışması yaptığını anlatan Ahmet Şık, "7 Haziran seçimlerindeki gibi coşku yok; ama baskılardan dolayı bu yok. Ancak o zamanki gibi alınacak oy görüntüsü var. Sonuç olarak 7 Haziran'dan daha güçlü olunacağını düşünüyorum. Geçen seçimde baraj yıkma iddiası vardı, şimdi saray rejimini yıkma iddiası var" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Diyarbakır'da yaptığı mitingi değerlendiren Şık, "Aslında Muharrem Bey'in Diyarbakır mitinginde, resmi açıklamaya gerek kalmadan seçmen, tavrını gösterdi. Seçmen, Muharrem Bey'in Kürt sorununu nasıl çözeceğini açıkça söylemesini bekliyor. En net söyleyen de Muharrem Bey oldu" dedi.

DHA

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HDP muharrem ince Ahmet Şık 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Kılıçtaroğlu Abdulla gülü aday gösterelim diye çırpındı durdu. Adamcağız boşuna çırpınmamış İNCE dişlerini geçirdi bile. İnce Cehapenin yeni genel müdürü ahanda buraya yazıyom
EDİRNE CEZA EVİNE GİTİP DEMİRTAŞA YAĞ ÇEKTİ.OYUNUZU BANA VERİN SİZİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YAPAYIM DEDİ GALİBA.KÜRT SORUNUNU BÖYLE Mİ ÇÖZECEK ACABA.ZATEN PKK YA AĞIR KAYIPLAR VERDİREN KOMUTANIN DA APOLETLERİNİ SÖKECEĞİNİ SÖYLÜYOR.KAFAM TAKILDI BUNA.
AHMET ŞIK MUHARREMBEYİN NE DEMEK İSTEDİGİNİ SEN ANLAMADIYSANKİ ANLADIGINI SANIRIM BİZLER DAHİ ANLADIK YENİDEN BOZULAN KARDEŞLİGİ YAŞANIR HALE GETİRME SÜZÜNÜ VERDİ
24 haziranda diktatörlükten kurtulacağız, yoksulluğumuz bitecek, bizde normal yaşayabileceğiz
chp den emanet oylar gitmez se keban barajı altında kalırsınız
NE SORUNUNUZ VAR Kİ SİZİN.... BİZE VERİLMİŞ HANGİ HAK SİZDE YOKTUR. NANKÖRLER.....
Paşa Recep de tavrını net söyledi. Kürt meselesi yok.
SENİN ANORMAL OLDUĞUN İSMİNDEN BELLİ
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