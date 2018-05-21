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AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 07:38 | Son Güncelleme

AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde Meclis'te çoğunluğu elde etmek için tüm teşkilatlarda ‘kırmızı alarm’ verdi.

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti’de geçtiğimiz günlerde tüm illerin seçim işleri başkanları toplantıya çağrıldı. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun başkanlığında, 24 Haziran’daki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine hazırlık çalışmaları kapsamında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıya 81 ilden gelen il başkanlarının yanı sıra ana kademe, kadın, gençlik, seçim işleri ve Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlarının katıldığı öğrenildi. Bu toplantılarda, parti yönetimi tarafından yeni hükümet sistemi kapsamında seçim kanunlarında yapılan değişikler, sandık sorumlularının görevleri, eğitimleri, SKM’lerin nasıl çalışacakları konusunda sunumlar yapıldı. Sandık görevlilerine seçim günü devreye girecek sonuç alım sisteminin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak anlatıldı.

EĞİTİMDEN GEÇTİLER

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, seçimlerde görevli olanlara, bir ay boyunca tüm mesailerinin adaylara ve seçim kampanyasına ayırmaları konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Türkiye genelinde yaklaşık 190 bin sandıkta biri resmi görevli olmak üzere AK Partinin sandık başına 5 görevli hazır bulunacak. Seçim günü sandık başında, kampanya sırasında da sahada yapacakları çalışmalarla ilgili yaklaşık 950 bin kişi eğitime tabi tutuldu. AK Parti yönetimi, 81 ilde kurulan SKM’ların başkanlarına da “Tek işiniz seçim olacak. Başka bir şeyle uğraşmayın” uyarısında bulundu. Ayrıca, bakanlar ve parti yöneticileri dahil tüm milletvekili adayları seçim bölgelerindeki SKM’lerin belirlediği programa göre hareket edecek. Her aday, bağlı olduğu SKM tarafından belirlenen programa uyacak. SKM başkanları, adayların yaptığı çalışmaları günlük olarak parti genel merkezine rapor edecek. Genel merkez, adayların performansını yakından takip edecek. SKM’lerin belirlediği programı aksatan adaylar uyarılacak.

BİNGÖL İLK SIRADA

AK Parti genel merkez yönetiminin, seçimlerde ve sandıklarda görev alacaklarla ilgili yapılan hazırlıklar konusunda teşkilatlardan istediği raporlara göre, Bingöl ilk sırada yer aldı. 81 il arasında tüm hazırlıklarını tamamlayan, sandık görevlilerini yüzde 100 oranında belirleyen tek il Bingöl olurken, Bingöl’ü sırasıyla Erzincan, Elazığ, Ağrı ve Ardahan takip etti.

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