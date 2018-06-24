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AK Parti'de kutlama hazırlığı!

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 20:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlıklar devam ediyor. Parti genel merkezi önündeki otopark alanı, ilerleyen saatlerde toplanması beklenen vatandaşlar için hazırlandı.

AK Parti'de kutlama hazırlığı!

AK Parti genel merkezinde yerli ve yabancı basın mensupları için platform kurulurken, seçim bölgelerinden gelen sonuçlar da oluşturulan seçim koordinasyon merkezinden izleniyor. Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlıklar yapılıyor. Seçim sonuçlarının gelmeye başlamasıyla birlikte parti genel merkezi önünde toplanması beklenen vatandaşlar için otoparkın bulunduğu alan hazırlandı. Vatandaşların olası konuşmaları ve seçim sonuçlarını takip edebilmeleri için iki dev ekran kuruldu. Seçim sonuçlarını izleyecek çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu için de platform hazırlandı.

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İSTANBUL'DA VATANDAŞLAR TOPLANMAYA BAŞLADI

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla vatandaşlar AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla il binasının önüne gelen vatandaşlar, dev ekranlarda seçim sonuçlarını takip ediyor.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla vatandaşlar da Beyoğlu'nda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığına gelmeye başladı. Kutlama hazırlıkları yapan ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, AK Parti önünde kurulan dev ekranlarda seçim sonuçlarını takip ediyor. AK Parti önündeki kalabalığın önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.

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ak parti seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Ak Parti Genel Merkezi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
buralar çok sessiz. hayırdır inşallah. suspus olmuş yorumcular.
ince ince sustular :))
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