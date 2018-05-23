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AK Parti'den 24 Haziran seçimleri sonrası bakanlıklar için 'istifa' stratejisi

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 07:55 | Son Güncelleme

AK Parti’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın listeleri hazırlarken TBMM seçimi, kabine ve belediye seçimini “aşama aşama” düşündüğü belirtiliyor. TBMM’de çoğunluğun yakalanması halinde, aday gösterilen bazı bakanların vekillikten istifa edip “başkanlık kabinesi”ne girmesi de gündemde

AK Parti'den 24 Haziran seçimleri sonrası bakanlıklar için 'istifa' stratejisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu’nda yer alan 22 ismi milletvekili listelerinde önemli noktalara yerleştirdi. Yeni sistemde bakanlar parlamento dışından atanacağı için bu isimlerin yeniden bakan olup olamayacakları henüz belli değil. Ancak kulislere yansıyanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parlamento seçimini, bakanların atanmasını, belediye başkanlarının belirlenmesini aşama aşama düşündüğünü ortaya koyuyor. Buna göre Erdoğan, 24 Haziran’da TBMM’de yeterli çoğunluğu sağlarsa listeye koyduğu 22 kabine üyesinden bazılarını bakan olarak değerlendirecek. Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde de yine bazı isimler milletvekilliğinden istifa ederek, belediye başkanı adayı olacak.

HEDEF YÜZDE 50+1 OY

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Erdoğan, 24 Haziran’da yapılacak iki seçimden de zaferle ayrılmak istiyor. Cumhurbaşkanlığında yüzde 50 artı 1 oyu hedefleyen Erdoğan, milletvekili genel seçimlerinde de 600 üyeli parlamentoda çoğunluğu elde edecek bir sandalye sayısına ulaşmayı amaçlıyor. Sadece cumhurbaşkanlığı değil milletvekili seçimlerinin de çok önemli olduğunu sık sık vurgulayan Erdoğan, AK Parti’nin milletvekili listelerine de bunu yansıttı.

27 üyeli Bakanlar Kurulu’nun 22’si AK Parti listelerinin vitrini denebilecek ön sıralara yerleştirildi. Erdoğan, kamuoyunda tanınan, etki alanı olan bu isimlerle milletvekili sayısında 300’ün üzerine çıkmayı amaçlıyor.

4-5 İSİM BAKAN OLABİLİR

Bu gerçekleştikten sonra yeni bir aşamaya geçilecek. Yeni sistemde bakanlar TBMM dışından atanıyor. Bakanların belirlenmesi sürecinde, Meclis çoğunluğu konusunda sorun yaşanmazsa milletvekil listelerine yazılan 4-5 ismin bakan olarak atanabileceği ifade ediliyor. Bakan olan milletvekilleri, vekilliği bırakmak zorunda olacak.

Mart 2019’da gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimleri de yeni bir aşama olacak. Bu dönemde Meclis aritmetiği anlamında bir sorun yaşanmazsa Bakanlar Kurulu’nun 22 üyesinden bazıları belediye başkanlıkları için aday gösterilecek.

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