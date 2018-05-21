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AK Parti'nin milletvekili aday listesinde dikkat çeken detay

SEÇİM HABERLERİ  | 21.05.2018 21:07 | Son Güncelleme

AK Parti, milletvekili aday listesini YSK'ye sundu. Listede yer alan bazı adayların meslekleri ve öğrenim durumu dikkat çekti.

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde dikkat çeken detay

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

3 MİLLETVEKİLİ İLKOKUL MEZUNU

Listede Ankara'dan milletvekili olan 3 milletvekilinin ilkokul mezunu olarak görülmesi dikkat çekti. Listede öğretim üyesi olarak görülen Emrullah İşler, Sosyolog/psikolog olarak görülen Büşra Soylu ve öğretmen olarak görülen Asuman Erdoğan ilkokul mezunu olarak belirtilmiş.

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