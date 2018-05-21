AK Parti'nin milletvekili aday listesinde dikkat çeken detay

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.
3 MİLLETVEKİLİ İLKOKUL MEZUNU
Listede Ankara'dan milletvekili olan 3 milletvekilinin ilkokul mezunu olarak görülmesi dikkat çekti. Listede öğretim üyesi olarak görülen Emrullah İşler, Sosyolog/psikolog olarak görülen Büşra Soylu ve öğretmen olarak görülen Asuman Erdoğan ilkokul mezunu olarak belirtilmiş.
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