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AK Partili başkandan ortalığı karıştıran CHP paylaşımı!

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 08:50 | Son Güncelleme

AK Parti Yalova İl Kadın Kolları Başkanı Melahat Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında tartışma yaratan bir paylaşımda bulundu.

AK Partili başkandan ortalığı karıştıran CHP paylaşımı!

AK Parti Yalova 2. Sıra Milletvekili adayı Meliha Akyol’un, "Batı Trakya’dan, oradan, buradan, kimisi doğudan gelen kendisini ifade edemeyen ezik insanlar” diye hakaret etmesinin yankıları sürerken, AK Parti Yalova İl Kadın Kolları Başkan Melahat Yalçın'dan olay yaratcak bir açıklama daha geldi.

AK Parti Yalova Milletvekili aday adayı da olan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melahat Yalçın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "CHP ile HDP elele, kol kola. Bunlar resmen, alenen HDP ile ortak çalışıyorlar. Bundan sonra CHP’ye verilen her oy, Mehmetçiğe sıkılan kurşun gibidir! Ve kim ne derse desin, bu saatten sonra bunları bilerek destekleyenlerin, HDP’lilerden bir farkı kalmamıştır!” dedi.

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Bir basın toplantısında seçmen profilini çok iyi bildiğini iddia ederek mevcut yönetime oy veren seçmen için ‘Batı Trakya'dan, oradan, buradan, kimisi doğudan gelen kendisini ifade edemeyen ezik insanlar' ifadesini kullanan AK Parti’nin Yalova 2’nci sıra milletvekili adayı Meliha Akyol, söylediklerinin ardından özür dilemişti.


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Anahtar Kelimeler:
ak parti Yalova melahat yalçın CHP

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
meyri meyriyi açılım sürecinde olanları Habur rezilliginide CHP yaptı zaten 16 nisandan sonra terör bitecek diyende chpydi iraga Kürdistan başındaki sarlatanada kardeşim diyende chpydi fetoyle kolkola gezen ülkeyi talan edende chpydi siz hep akkaşık oldunuz tebrikler sayın bağyan
iftira yalan ve dolanlarınızdan kurtulacak elbet bu halk kurtarıcı yiğidi buldu bu halk sizi pisliklerinizde boğulacaksınız
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