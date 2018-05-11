AK Partilli eski başkandan 24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken sözler

İstanbulTV'ye konuşan AK Parti’ye oy vermeyeceğini dile getiren vatandaş, FETÖ’nün hala AK Parti teşkilatlarında var olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda bile seçilmesinin zor olduğunu savunan şahıs dikkat çeken ifadeler kullandı.

