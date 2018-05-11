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AK Partilli eski başkandan 24 Haziran seçim sonuçları için dikkat çeken sözler

SEÇİM HABERLERİ  | 11.05.2018 08:23 | Son Güncelleme

AK Parti’nin Tekirdağ Saray ilçesi gençlik kolları kurucu başkanı olduğunu söyleyen bir vatandaşın sokak röportajında söylediği ifadeler dikkat çekti.

İstanbulTV'ye konuşan AK Parti’ye oy vermeyeceğini dile getiren vatandaş, FETÖ’nün hala AK Parti teşkilatlarında var olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci turda bile seçilmesinin zor olduğunu savunan şahıs dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Adam sonuna kadar haklı . Ammma ben gidip hdp ile aynı topluma oy vermem. ne olursa olsun.
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