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Alpay Özalan, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 14:31 | Son Güncelleme

Eski milli futbolcu Alpay Özalan, 24 Haziran milletvekili seçimi için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Alpay Özalan, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı.
Dün AK Parti Genel Merkezi'ne giderek aday adaylığı başvurunda bulunan Özalan, 16 Haziran öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'evet' oyu kullanacağını açıklamıştı.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık da yapan Özalan, son olarak Ümit Milli Takımı Teknik Direktörülüğü yapıyordu.

CNN Türk

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Eski milli futbolcu milletvekili adayı olduEski milli futbolcu milletvekili adayı oldu
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Alpay Özalan ak parti 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
YALAKA ADAMALR YAA
Hangi yeteneği ile aday olmayı düşünüyor,ona buna saldırmayı iyi biliyor,o yüzden doğru yerden adaylık başvurusu yapmış!
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