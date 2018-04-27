Alpay Özalan, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı.
Dün AK Parti Genel Merkezi'ne giderek aday adaylığı başvurunda bulunan Özalan, 16 Haziran öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'evet' oyu kullanacağını açıklamıştı.
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık da yapan Özalan, son olarak Ümit Milli Takımı Teknik Direktörülüğü yapıyordu.
CNN Türk
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