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CHP’den AA’ya suç duyurusu!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 17:41 | Son Güncelleme

CHP, Anadolu Ajansı hakkında 24 Haziran seçim sonuçlarını günler öncesinden yayınladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Meral Akşener dün Erdoğan’a seslenerek "damadınız Anadolu Ajansı'na '24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin' dedi mi, demedi mi?" iddiasında bulunmuş, Berat Albayrak da 1 milyon liralık tazminat davası açacağını söylemişti. CHP geçtiğimiz günlerde TRT hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını bildirmişti

CHP’den AA’ya suç duyurusu!

TV Net'teki programda yanlışlıkla ekrana AA'nın 24 Haziran seçim sonuçlarının bulunduğu grafikler yansımış, bunda sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri yüzde 53 oy oranıyla kazandığı görülmüştü. AA daha sonra bunun ‘test amaçlı' olduğunu açıklamıştı.

'NASIL GÜVENECEĞİZ?'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi: “Milletin ve devletin değil, iktidarın haber ajansı konumuna gelmiş bir kurumun, daha önceki yaptıkları ortadayken, aktardıklarına nasıl güveneceğiz? Bu ülkede yaşayan her partiye oy vermiş yurttaşların vergileriyle bir kişinin emrinde hareket edemezsiniz. Bu anayasal bir suçtur. Asıl kuruluş amacı, halkı, doğru, gerçek bir şekilde bilgilendirmek olan ajansın, tüm kuruluş ilkelerini ihlal ederek, tüm ahlaki ve mesleki ilkelerini yok etmek adına iktidarın borazanlığını yapması kabul edilemez. AA anayasayı bile isteye ihlal etmektedir. Şüpheli kurum yöneticileri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesi kapsamında görevlerini kötüye kullanmışlardır.”

AKŞENER’İN ‘YÜZDE 52 GÖSTERİN’ İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de bu gelişmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulunmuştu. Akşener’in Erdoğan'a yönelttiği soruda, “Seçim akşamı AA’ya yüzde 52 gösterin talimatı verildi mi?” ifadeleri yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı TRT CHP seçim 2018 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
muhalefet resmen çıldırmış durumda, bunlardan yayık ayranı olur ancak
@kadir_82 sizde tutustunuz, yusuf yusuf atiyor dimi, kaybederseniz, cehennem atesinde kavrulacaginizi biliyorsunuz dimi.
@kadir_82 seni de ayranın içine doğrarız iyi cacık olursun
Hıyar eksik cacık yapacağız gelsene.
kardesim akp nin oy orani yüzde 47 sabit,,,siz mhp yi saadet partisiylemi karistiriyorsunuz ? en kötü yüzde 5 potansiyeli olsa zaten yüzde 52 ye ulasiliyor..neyin pesindesiniz...
BAŞLADILAR YAN ÇİZMEYE KAYBEDECEKLERİNİ İLİKLERİNE DEK HİSSETTİKLERİ İÇİN OYLAR ÇALINDI ALGISINA BAŞLANDI NORMALDİR! HER SEÇİM AYNI HALTI YİYORSUNUZ! ALLAHIN İZNİYLE ERDOĞAN İLK TURDA BAŞKANDIR SİZLERDE SRÜNMEYE VE KAYBETMEYE MAHKUMSUNUZ
Haramilere haram zıkkım olsun...
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