CHP’den AA’ya suç duyurusu!

TV Net'teki programda yanlışlıkla ekrana AA'nın 24 Haziran seçim sonuçlarının bulunduğu grafikler yansımış, bunda sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri yüzde 53 oy oranıyla kazandığı görülmüştü. AA daha sonra bunun ‘test amaçlı' olduğunu açıklamıştı.
'NASIL GÜVENECEĞİZ?'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi: “Milletin ve devletin değil, iktidarın haber ajansı konumuna gelmiş bir kurumun, daha önceki yaptıkları ortadayken, aktardıklarına nasıl güveneceğiz? Bu ülkede yaşayan her partiye oy vermiş yurttaşların vergileriyle bir kişinin emrinde hareket edemezsiniz. Bu anayasal bir suçtur. Asıl kuruluş amacı, halkı, doğru, gerçek bir şekilde bilgilendirmek olan ajansın, tüm kuruluş ilkelerini ihlal ederek, tüm ahlaki ve mesleki ilkelerini yok etmek adına iktidarın borazanlığını yapması kabul edilemez. AA anayasayı bile isteye ihlal etmektedir. Şüpheli kurum yöneticileri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesi kapsamında görevlerini kötüye kullanmışlardır.”
AKŞENER’İN ‘YÜZDE 52 GÖSTERİN’ İDDİASI
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener de bu gelişmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulunmuştu. Akşener’in Erdoğan'a yönelttiği soruda, “Seçim akşamı AA’ya yüzde 52 gösterin talimatı verildi mi?” ifadeleri yer almıştı.
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