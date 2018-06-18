CHP'den yeni nesil reklam filmi! Kılıçdaroğlu böyle seslendi

CHP, sosyal medya ve kültür sanat konularını kapsayan bir animasyon film hazırladı. Filmde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun animasyon haliyle projeler anlatıldı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu animasyon filmde şu mesajları verdi:
"Ya arkadaşlar ben istemez miyim download hızları artsın, adil kullanım kotası kalksın, memlekette daha çok bağımsız film yapılsın, kültür sanat çiçek açsın, televizyonda her filme sabah akşam yerli yersiz sansür gelmesin, pasaportumuzun itibarı artsın gençlerimiz dünyayı doya doya gezsin, Instagram'da filtreler artsın, Snapchat'te efektler çoğalsın, Whatsapp'a mavi tıkı kapatma seçeneği gelsin insanımız daralmasın. (Araya giren bir genç Kılıçdaroğlu'na 'Yalnız, başkanım, o seçenek zaten var.' derken Kılıçdaroğlu 'Tamam' diyerek karşılık verdi.) Curling hak ettiği ilgiyi görsün milli gururumuz olabilsin, oyunda cheat yapılmasın herkes hak ettiği frag'e kendi emeğiyle ulaşsın istiyorum. İstiyorum ama önce bu seçimi çözmemiz gerekiyor. Gelin geleceğinize sahip çıkın, hep birlikte bug'suz bir dünya tasarlayalım."
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