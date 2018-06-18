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CHP'den yeni nesil reklam filmi! Kılıçdaroğlu böyle seslendi

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 14:05 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni nesil reklam filmiyle gençlere seslendi. Reklam filmi animasyon tekniği ile hazırlandı.

CHP, sosyal medya ve kültür sanat konularını kapsayan bir animasyon film hazırladı. Filmde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun animasyon haliyle projeler anlatıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu animasyon filmde şu mesajları verdi:

"Ya arkadaşlar ben istemez miyim download hızları artsın, adil kullanım kotası kalksın, memlekette daha çok bağımsız film yapılsın, kültür sanat çiçek açsın, televizyonda her filme sabah akşam yerli yersiz sansür gelmesin, pasaportumuzun itibarı artsın gençlerimiz dünyayı doya doya gezsin, Instagram'da filtreler artsın, Snapchat'te efektler çoğalsın, Whatsapp'a mavi tıkı kapatma seçeneği gelsin insanımız daralmasın. (Araya giren bir genç Kılıçdaroğlu'na 'Yalnız, başkanım, o seçenek zaten var.' derken Kılıçdaroğlu 'Tamam' diyerek karşılık verdi.) Curling hak ettiği ilgiyi görsün milli gururumuz olabilsin, oyunda cheat yapılmasın herkes hak ettiği frag'e kendi emeğiyle ulaşsın istiyorum. İstiyorum ama önce bu seçimi çözmemiz gerekiyor. Gelin geleceğinize sahip çıkın, hep birlikte bug'suz bir dünya tasarlayalım."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu reklam filmi

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
AKN kalksın dediğin anda beni kazandın zaten :)
Mükkemmel....
ADAMSIN SAYIN KILIÇDAROĞLU
sınırlar ötesi, harika...
cizgi film gibi bizim kemal..
Memleketi bug'a sokmaya çalışan sizsiniz. Çözüm yollarını tıkayan sizsiniz. Boş yere şirinlik yapma!
reklam filmi yeni nesil,lakin oyuncusu eski.daha geçen gün akıllı telefonla bir selfi bile çekemedi.70 yaşına gelmiş birinden performans beklemek aptallık olur.kılıçdaroğlu bu saatten sonra anca alevilere dede olur.
@ademtoyan aynen haci fış fışş
eh isabet olmuş çizgi film, kararikatür karakteri gibi bir insan kendisi zaten
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