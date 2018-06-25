CHP'li Mahmut Tanal'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına sert tepki: Millete müstahaktır

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olarak Twitter hesabından son dakika paylaştığı mesajlarla dikkat çekti.
Tanal, açıklamada yurttaşların turizm, tarım, sığınmacılar gibi şikayetlerinin olduğu halde Erdoğan'a oy vermelerini eleştirdi.
Tanal, "Bugün fındık fiyatlarına ağlayan Giresun,Ordu'nun %65 oy veriyorsa, turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden Urfa,Antep,Kilis %51 oy veriyorsa, burda bir sorun var..... Turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden ŞANLIURFA, G.Antep ve Kilis %51 oy veriyorsa, şeker fabrikaları satıldığı için sitem eden Çorum, Yozgat ve Kırşehir açık ara birinci çıkartıyorsa Millete müstahaktır. Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler. Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler. Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Asıl sürünenler halinden memnun. Onlar haklı, bizler haksızız.
"TEZEK YAKMAYA DEVAM'
Tezek yakan %18 vergi ödüyor.Akp oy veriyor.Yatına akaryakıt alan kişi akaryakıt vergisi vermiyor.Tezek yakmaya devam..... İstanbul 3 köprünün garantili geçiş ücreti Şanlıurfalılarda ödüyor. Çoğu İstanbul’a hiç gelmemiş, Köprüyü kullanmıyor. Ancak köprü nedeniyle Akp en fazla oy veren il oluyor..." açıklamasını yaptı.
İşte Tanal'ın Twitter'dan yaptığı o açıklama:
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