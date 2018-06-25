HABER

CHP'li Mahmut Tanal'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına sert tepki: Millete müstahaktır

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 15:45 | Son Güncelleme

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

CHP'li Mahmut Tanal'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına sert tepki: Millete müstahaktır

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olarak Twitter hesabından son dakika paylaştığı mesajlarla dikkat çekti.

Tanal, açıklamada yurttaşların turizm, tarım, sığınmacılar gibi şikayetlerinin olduğu halde Erdoğan'a oy vermelerini eleştirdi.

mahmut-tanal-ic

Tanal, "Bugün fındık fiyatlarına ağlayan Giresun,Ordu'nun %65 oy veriyorsa, turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden Urfa,Antep,Kilis %51 oy veriyorsa, burda bir sorun var..... Turizmin bitmesinden yakınan Antalya %43 oy veriyorsa, Suriyelilerden illallah eden ŞANLIURFA, G.Antep ve Kilis %51 oy veriyorsa, şeker fabrikaları satıldığı için sitem eden Çorum, Yozgat ve Kırşehir açık ara birinci çıkartıyorsa Millete müstahaktır. Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler. Lakin bu saydıklarım bizden çok onları etkiliyor, asıl kaybeden onlar. Bırakın sevinsinler. Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak beslenir, dünya liderleriyle övünürler. Asıl sürünenler halinden memnun. Onlar haklı, bizler haksızız.

"TEZEK YAKMAYA DEVAM'

Tezek yakan %18 vergi ödüyor.Akp oy veriyor.Yatına akaryakıt alan kişi akaryakıt vergisi vermiyor.Tezek yakmaya devam..... İstanbul 3 köprünün garantili geçiş ücreti Şanlıurfalılarda ödüyor. Çoğu İstanbul’a hiç gelmemiş, Köprüyü kullanmıyor. Ancak köprü nedeniyle Akp en fazla oy veren il oluyor..." açıklamasını yaptı.

İşte Tanal'ın Twitter'dan yaptığı o açıklama:

mahmut-tanal-twitter-2

mahmut-tanal-twitter

PARTNERBakın, bu benim tasarımımBakın, bu benim tasarımım
YSK Başkanı Güven: Kesin seçim sonuçları 5 Temmuz'da açıklanacakYSK Başkanı Güven: Kesin seçim sonuçları 5 Temmuz'da açıklanacak
Yalova'da 'ezik insanlar' sözleriyle tartışılan Meliha Akyol Meclis'e girdi Yalova'da 'ezik insanlar' sözleriyle tartışılan Meliha Akyol Meclis'e girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tanal CHP 24 haziran seçim sonuçları 24 haziran seçimleri 24 haziran erken seçim

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Saadet Partisi'nin CHP listesinden Meclis'e giren 3 milletvekili

Saadet Partisi'nin CHP listesinden Meclis'e giren 3 milletvekili

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Tuvana Türkay Londra'dan ev aldı

Tuvana Türkay Londra'dan ev aldı

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

İlginizi Çekebilir

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YSK Başkanı Güven: Kesin seçim sonuçları 5 Temmuz'da açıklanacak

YSK Başkanı Güven: Kesin seçim sonuçları 5 Temmuz'da açıklanacak

Yalova'da 'ezik insanlar' sözleriyle tartışılan Meliha Akyol Meclis'e girdi

Yalova'da 'ezik insanlar' sözleriyle tartışılan Meliha Akyol Meclis'e girdi

Son dakika! İl Seçim Kurulu İstanbul'un sonuçlarını ilan etti

Son dakika! İl Seçim Kurulu İstanbul'un sonuçlarını ilan etti

AK Parti'den peş peşe Muharrem İnce açıklaması

AK Parti'den peş peşe Muharrem İnce açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçim sonuçları sonrası ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran seçim sonuçları sonrası ilk açıklama

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.