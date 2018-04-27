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'CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı'

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 07:40 | Son Güncelleme

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrasında 24 Haziran'da erken seçime gidiyor. Seçimlere 2 aydan az bir süre kaldı, kulisler giderek hareketleniyor. Hande Fırat'ın sunduğu tv programına katılan yazar Gürkan Hacır, CHP kulislerinde muhtemel aday isimleri arasında eski Başbakan Adnan Menderes'in torunun da konuşulduğunu iddia etti

AK Parti-MHP ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, CHP'den 15 milletvekilinin geçmesiyle seçimlere katılmaya hak kazanan İyi Parti de adayının Genel Başkanları Meral Akşener olacağını ifade etti. CHP ise henüz adayını açıklamazken, gazeteci, yazar Gürkan Hacır, CHP kulislerinde muhtemel aday isimleri arasında eski Başbakan Adnan Menderes'in torunun da konuşulduğunu ileri sürdü.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan gazeteci, yazar Gürkan Hacır, CHP Kulislerinde konuşulduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için düşünülen isimleri belirtti. Adaylar arasında eski Başbakan Adnan Menderes'in torunun da konuşulduğunu söyleyen Hacır şunları söyledi:

"CHP kulislerinde çok ilginç isimler de konuşuluyor. Bunlardan biri de plastik Cerrah Adnan Menderes. Kendisi merhum başbakan Adnan Menderesin torunudur. Adnan Menderes'in torunun olması sağ oylara ve Menderes'in fikri mirasçılarına yönelik bir mesaj olarak değerlendirebilir. Ama tabii bu cılız bir adaylık. Adıl olarak Kemal Derviş ismi konuşuluyordu ancak sağlık sebepleri yüzünden gündemdne düştü.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
hiç kimsenin kıcı yiyemez aday olmaya
o da dedesinin merhum menderesin kemiklerinimi sızlatacakmış
BIRAKIN ŞU AVANELİKLERİ.ADAY KİMSE BELİRLENİR BİTER
aday olacak delikanlıyı muhalefette kimse göremiyor . saklanacak yer bulamıyorlar . şapa oturdular..
CHP İLHAN KESİCİYİ ADAY GÖSTERECEK
Bu söylediklerine kendisi inanıyor mu acaba?
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