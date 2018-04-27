'CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı'

AK Parti-MHP ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, CHP'den 15 milletvekilinin geçmesiyle seçimlere katılmaya hak kazanan İyi Parti de adayının Genel Başkanları Meral Akşener olacağını ifade etti. CHP ise henüz adayını açıklamazken, gazeteci, yazar Gürkan Hacır, CHP kulislerinde muhtemel aday isimleri arasında eski Başbakan Adnan Menderes'in torunun da konuşulduğunu ileri sürdü.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan gazeteci, yazar Gürkan Hacır, CHP Kulislerinde konuşulduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için düşünülen isimleri belirtti. Adaylar arasında eski Başbakan Adnan Menderes'in torunun da konuşulduğunu söyleyen Hacır şunları söyledi:

"CHP kulislerinde çok ilginç isimler de konuşuluyor. Bunlardan biri de plastik Cerrah Adnan Menderes. Kendisi merhum başbakan Adnan Menderesin torunudur. Adnan Menderes'in torunun olması sağ oylara ve Menderes'in fikri mirasçılarına yönelik bir mesaj olarak değerlendirebilir. Ama tabii bu cılız bir adaylık. Adıl olarak Kemal Derviş ismi konuşuluyordu ancak sağlık sebepleri yüzünden gündemdne düştü.

