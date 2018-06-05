CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: Evet doğru, bütün CHP'li belediyeler camileri yıkıyorlar, deterjanla temizliyorlar

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri yaklaşırken Ankara Eryaman'da vatandaşlara seslendi.
İnce, camiden kendisine seslenenlere "Camide siyaset olmaz gelin buraya" dedi. Erdoğan'ın 'CHP camileri yıkıyor' sözlerine değinen İnce, ' Evet doğru, bütün CHP'li belediyeler camileri yıkıyorlar, deterjanla temizliyorlar" dedi.
MUHARREM İNCE: 'CHP CAMİ YIKIYOR' DERSE ONU PERİŞAN EDECEĞİM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'CHP cami yıkar' ifadelerine daha önce yaptığı açıklamalarda da sert tepki gösteren CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "AK Partili seçmenlere sesleniyorum. Siz bu üslubu beğeniyor musunuz? Camiler senin babanın tapulu malı mı? Bir daha 'CHP cami yıkıyor' derse onu perişan edeceğim" diye konuşmuştu.
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