CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin üniversiteden sınıf arkadaşı: Buralara geleceği belliydi, azimliydi, karakterliydi

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'nin önünde bir araya gelen arkadaşları CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle olan anılarını paylaştı.

İnce'nin bir arkadaşı "Buralara geleceği belliydi, azimliydi, karakterliydi" ifadesini kullandı.

Özgürüz'den Zübeyde Sarı'ya konuşan İnce'nin arkadaşları okudukları fakültenin önünde anılarını paylaştı. İnce'nin bir arkadaşı şunları söyledi:

"Çalışkan, dersleri çok iyi dinleyen, dikkatli, hedefleri olan bir arkadaşımızdı. Başarılıydı, buralara geleceği belliydi çünkü azimliydi. Karakterliydi. Cumhurbaşkanı adayı olması bizim için gurur kaynağı. Türkiye için hayırlı olacak. Taze kana ihtiyaç vardı."

CHP Ankara Milletvekili adayı ve Muharrem İnce’nin okul arkadaşı Cansel Güven ile #Canlı https://t.co/0Rs8s9f80j — #ÖZGÜRÜZ (@Ozguruz_org) 28 Mayıs 2018



