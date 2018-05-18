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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Ömerleri bulun

SEÇİM HABERLERİ  | 18.05.2018 07:20 | Son Güncelleme

AK Parti, 24 Haziran seçimleri için milletvekilliği listeleri üzerine yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Listelerde şehrin Ömerlerini görmek istiyorum. Bana onları bulun, getirin. Listeleri onlardan oluşturacağız' dediği belirtildi.

AK Parti, 24 Haziran seçimlerine güçlü bir kadro ile gidebilmek için çalışma yürütüyor. En iyi isimlerin ortaya çıkarılması için bir taraftan anketler yapılırken bir taraftan da temayüller tespit edildi. Aday adayları ile ilgili dosyaların hazırlanmasından sonra partinin oluşturduğu komisyonlar mülakatları yaptı. Bu haftadan itibaren de Erdoğan, 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek listelere son şeklini vermek izin çalışmaya başladı. Erdoğan, kurmayları ile yaptığı toplantılarda nasıl bir liste hazırlamak istediği, nelere dikkat edileceğine ilişkin gerekli uyarıları yaptı. Bu uyarılar çerçevesinde aday adayları değerlendirildi.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın aktardığına göre,Erdoğan, listelerde vatandaşın gönlünü kazanmış, kişiliğine o ilde herkesin saygı duyduğu, gönül rahatlığı ile oy verebileceği isimleri listelere koyacağını, "Listelerde şehrin Ömerlerini görmek istiyorum. Bana onları bulun, getirin. Listeleri onlardan oluşturacağız" sözleri ile anlattı.

Erdoğan'ın bir diğer talimatı ise kadın ve gençlerle ilgili oldu. Erdoğan, listelerin kadın ve genç adaylara yer açacak şekilde hazırlanmasını ve tüm illere bu yönde alternatifler konmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Milletvekili Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
reis sen bob eş başkanısın ne ömerinden bahsediyorsun. ömer ile bob eş başkanlığı yan yana gelir mi milleti güldürme bree
bu millete adeletin a sini uygulamayan kendisi ne oluyomus
Sayın Cumhurbaşkanım, Parti Teşkilatlarına Ömerlerin girmesi mümkün mü? siz kendi parti teşkilatlarınızı tanımıyorsunuz, sizin parti teşkilatlarına yada yönetimlere ancak şu beş özelliği taşıyan girebilir. 1. sırada Mütahitler ve iş adamlar (yüksek bağış yapıcılar) 2- Ak Partinin ve partili iş adamlarının işlerini yapan, davalarını takip eden varlıklı Avukatlar. 3- Parti genel Merkezine yakın olup, eş dost akraba ve arkadaş çevresi olan yüksek Bürokratlar (Biz bunlara torpiili/kaymaklı asalaklar diyoruz) 4- İl Teşkilatlarının gözbebekleri İhaleciler/nemacılar grubu 5-TOBB şehirlerdeki adayları
@ahmety7 Teprik ederim Çok doğru tespit bu saydıkların hepsi güçlü parti hangisi olursa onun yanında olacaktır.
Hmm iş ömer’leri bulmaya kadar gelmiş demek ki haramiler çok kılıf aranıyor geçti artık bolu nun pazarı hayde niğde yeeeeee
İnsalar neden senin için ölsün ki
ömer mi kaldı?hepsi leheb,yezid,deccal olmuş.
Senin aradığın Ömer kim bilmiyorum. Ama Hz. Ömer artık Türkiye'ye uğramıyor. Sebebi ise adaletin olmadığı yerde benim işim yok diyor...
“Dicle kenarında bir kurt aşırsa bir kuzuyu, gelir de ilahi adalet Ömer’den sorar onu” bir hayat felsefesidir. Ama “Sandıkta aldıktan sonra oyu, ne düşünür Dicle kenarındaki kuzuyu, ne de yatağında çare bekleyen çocuğu” bir hayat gerçeğidir...????#suSMAilacımıver #haydisuSMA (Daha önce ilaç bekleyen SMA hastaları için de yazılmış bir yorumdur.)
osmanlara ramazanlara bekirlere ne oldu sıra ömerlerimi geldi adlarına lanet ola :)
Bunu duyan menzil tarikatı ekonomik güçü ve ona destek olan iş adamlarını da alarak elinde bitmeyen çorba ile öne atılırlar:)
ömerleri numan kurtuluşa sor çünkü o size musa gibi geldiler firavun oldular harun gibi geldiler karun gibi oldular bir zaymet numan beye sor
senin parti'den şeyh olsa da ona oy vermem. bi bakanlığın var adı Tarım Bakanlığı ama ithalat'tan başka birşey yapmıyor. üretim ve üretime teşvik yok arka planda herşey kötü işliyor ama göz önünde herşey iyi insanın algısını bozmayın.
Ömerlerdende oluşsa o listeler Alilerdende, benden bundan sonra oy yok size. Tamam.
Ömerler hz.muhammed in düzeninde bulunur.haramilerin içinde olmazlar
cumhurbaşkanim daima hazırız
mevcuttakiler ömer değil miydiler? yada mevcuttakiler karun mu oldular?
ÖMERLERİ BULUN DİYORSA KARUNLARI DOLDURMUŞTUR LİSTEYE .
(yayınlanırsa yorumumun devamı) yaptığım yorumda da görüldüğü gibi Ak Partili listelere bakın, bunların dışında (İş adamı, Avukat, Müteahhit ve Bürokrat) listeye Ömerlerin girmesi pek mümkün görünmüyor Cumhurbaşkanım.
kahpeler ömerimizi vurup amerikaya kactı reis biz 3 tane ömeri amerikaya gönderip o feto papazını indirtemedik
İçiniz karun kaynıyor, içiniz muğire kaynıyor, içiniz aç yırtıcılar gibi paraya ve makama tamah eden yalaka kaynıyor, nereden bulacaksın ömerleri, al birini vur ötekine!
Asrın Liderimiz Ömerleri arıyormuş. Acaba Hz. Ömer'i kastettiyse, çok doğru bir arayış. Ama alt kadrolardan çok Hz. Ömer En tepeye lazım ne dersiniz.
Yılın Komedisi 24 Haziran itibariyle Sinemalarda
hem akape li hem ömer. öyle bir insan yok dünya üzerinde. hepsi muaviye sizden çıkanların.
Gün gelsin seni de ele alan bir Ömer çıkar...
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