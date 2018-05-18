Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Ömerleri bulun

AK Parti, 24 Haziran seçimlerine güçlü bir kadro ile gidebilmek için çalışma yürütüyor. En iyi isimlerin ortaya çıkarılması için bir taraftan anketler yapılırken bir taraftan da temayüller tespit edildi. Aday adayları ile ilgili dosyaların hazırlanmasından sonra partinin oluşturduğu komisyonlar mülakatları yaptı. Bu haftadan itibaren de Erdoğan, 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek listelere son şeklini vermek izin çalışmaya başladı. Erdoğan, kurmayları ile yaptığı toplantılarda nasıl bir liste hazırlamak istediği, nelere dikkat edileceğine ilişkin gerekli uyarıları yaptı. Bu uyarılar çerçevesinde aday adayları değerlendirildi.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın aktardığına göre,Erdoğan, listelerde vatandaşın gönlünü kazanmış, kişiliğine o ilde herkesin saygı duyduğu, gönül rahatlığı ile oy verebileceği isimleri listelere koyacağını, "Listelerde şehrin Ömerlerini görmek istiyorum. Bana onları bulun, getirin. Listeleri onlardan oluşturacağız" sözleri ile anlattı.

Erdoğan'ın bir diğer talimatı ise kadın ve gençlerle ilgili oldu. Erdoğan, listelerin kadın ve genç adaylara yer açacak şekilde hazırlanmasını ve tüm illere bu yönde alternatifler konmasını istedi.

