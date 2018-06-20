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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim özel programında koalisyona yeşil ışık

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2018 22:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrasında koalisyona yeşil ışık yaktı. Erdoğan, ''300'ün altına kalırsa o zaman bir koalisyon arayışına gidilebilir.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim özel programında koalisyona yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programında Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

''Cumhurbaşkanının partisinden kopması diye bir şey yok. Yeni dönemde partili cumhurbaşkanlığı süreci var. Tarafsızlığa gelinec o başka bir şey. Bir diğer konu parlamento içinden istediğiniz kişiyi kabinenize alırsınız ama üyeliği düşer. Dışarıdan da alabilirsiniz. Yemin etmek artık ben partili değilim demek değil. Tarafsız davranacağına yemin etmektir. 16 Nisan'la birlikte bunlar kalktı. Burada en önemli olan parlamentodan alacağı kişi artık parlamento üyesi olmayacak. Mesela şu anda yeni bir şey duydum. Şu anda başkanlık yarışında olanları yardımcısı olarak atayacağını söylüyor.''

''BİZDE BEN YOK BİZ VAR''

''Bizde ben yok biz var. Ben diyemeyiz. Zaman zaman bana ters düşenler olabilir. Ters düşenin kanaatini de paylaşmak zorunda değilim. Nihai kararı verecek olan tabii liderdir. Zaman zaman bazı kurumlarımızda yaşıyoruz bunu. Faturayı ödeyen sonunda siyasetçi oluyor.''

''PARLAMANTER SİSTEM DEFTERİNİ MİLLET KAPATTI''

Millet o defteri kapattı 16 Nisan'da. Kalkıp anayasal olarak anayasayı değiştime gücünü parlamentoda yakalayabilirlerse buyursun değiştirsinler. Ya da millete gidecek gücü bulurlarsa gitsinler. Pazar günü neticeyi göreceğiz milletimiz bakalım nasıl bir takdirde bulunacak.

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Korku başlamış kazanamayacağını anladı.
tayyip ve koalisyon........biz türkler buna yusuf,yusuf diyoruz.
HANİ KOALİSYONLAR OLMAYACAKTI. BİZ BUNUN İÇİN REFERANDUM YAPMADIK MI. SONUÇ ESKİ SİSTEM OLDU YİNE.
İNCE TAM DEMOKRASİYİ KENDİ BENİMSEMİŞ MİLLET İÇİNDE GETİRECEK. İNCEYE TAMAM. SEN KENDİ EVİNDE KRAL OL. 50 YIL ÜLKEYİ GERİ GÖTÜRDÜN.
Ben seçilemezsem giderim diyordun ne oldu ?
@sport81 koltuk baldan tatlı gidermi kaşıkla millete kazanla kendine
onur24gs tayyip çeketini koysa %50 alır. Kendinizi kandırmayın.
@duman_hakan_2018 yok kardeşim ceketini koymasın ceketini alıp gitsin artık TAMAM.
Bitişinün miladı
Erdoğan Bahçeli ile kuyuya inerse pişman olur çünkü Bahçeli gerçekten güvenilmez biri daha önceki tarihlerde Bahçeli neler sergiledi bakılmalıdır. yazık...
Kek istiyoruz kekkkk
Refarandumdan evet çıktığında Koalisyonlar dönemi kapanacaktır!. (12.04.2017) R.Tayyip Erdoğan Yenişafak Gazetesi Sen ne biçim bi adamsın yalan iftira kıvırma sana ben yıllarca oy verip nasil bir günaha ortak oldum iyiki IYI parti kuruldu Allah seni ıslah etsin PAPA dostu fetosun öğrencisi...
hani diğer partiler teröristti,fetöcüydü hani koalisyon olmayacaktı
bozuk plak devri bitiyor herhalde ince ekranlara çıkalı yüzümüze sevinç geldi
hani 16 nisan referandumu ile koalisyonlar dönemi bitmişti ?
Bence suriyeliler afganlar özbekler pakistanlılar birlikte cümbüş partisi kursun akp de onlarla koalisyon kursun
millet ittifakı aralarında yaptıkları yazılı anlaşmada ittifak dışında bir parti ile koalisyon yapmayacaklarını beyan ettiler
kekle bizi tayyip baba.d
15 yil koltukta oturacam diye satmadigin kurum kalmadi. degdimi? elinde sonunda sende ineceksin ordan. bu dunya ne sana kalir ne bana.
İşte o zaman sen ne HADEP, ne de başka bir parti gözetmeksizin aynı bu gün mhp ile aynı çizgide olan tüm senin gibi fırsatçılarla işbirliği içerisine girersin. Adım gibi eminim...
16 YILDIR ÜLKEYİ YÖNETTİNİZ DEMOKRASİ CUMHURRİYET ÜNİTER YAPI ALAK BULAK OLDU İNSANLAR BÖLÜNDÜ BÖLÜK PÖRÇÜK OLDU HER ŞEY İNŞALLAH YENİDEN ESKİSİ GİBİ DÜZELİR BİRLİK BERABERLİK ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ YENİDEN SN MUHARREM İNCE , MERAL AKŞENER VEYA TEMEL KARAMOLAOĞLU İLE SAĞLANIR ARTIK SİZİNDE O MAKAMDA BIRAKMA ZAMANINIZ GELDİ GALİBA SN CUMHURBAŞKANIMV BÖYLELİKLE TAZE KAN GELMİŞ OLUR HİÇ OLMAZSA ÜLKE EKONOMİSİ DE DAHA FAZLA ZARAR GÖRMEDEN RAYINA GİRER. .
BU ADAMA SAKIN İNANMAYIN.7 HAZİRAN SEÇİMLERİ GİBİ YAPACAK.İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERE GİDECEK.MİLLETİ OYALAYACAK.
Akp dışında olan partileri fetöcü, vatan haini, terörist olarak suçlamadın mı? Ne yüzle koalisyon istiyorsun ? Yüzsüzlük olur da bu kadar olmaz.....
YA BU AKP LİLER GERÇEKTE ZATEN EN FAZLA YÜZDE 20 LER AMA HIRSIZLIK VE ÜÇKAĞITÇILIKLA KALABALIK GÖZÜKMEYE ÇALIŞIYORLAR...
Düne kadar koalisyon lafını duymaya bile tahammülü olmayanlar buğün bunu kabullenmişlerse durum vahim
hdpeyle yapabilir ancak :)
Hani EVET Deyince Ekonomi Düzelecekti Hani EVET Deyince Terör Bitecekti Hani EVET Deyince Adalet gelecekti Hani EVET Deyince Artık KOALİSYONLAR OLMAYACAKTI Koalisyon Moalisyon yok Artık TAMAM
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