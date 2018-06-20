Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim özel programında koalisyona yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programında Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

''Cumhurbaşkanının partisinden kopması diye bir şey yok. Yeni dönemde partili cumhurbaşkanlığı süreci var. Tarafsızlığa gelinec o başka bir şey. Bir diğer konu parlamento içinden istediğiniz kişiyi kabinenize alırsınız ama üyeliği düşer. Dışarıdan da alabilirsiniz. Yemin etmek artık ben partili değilim demek değil. Tarafsız davranacağına yemin etmektir. 16 Nisan'la birlikte bunlar kalktı. Burada en önemli olan parlamentodan alacağı kişi artık parlamento üyesi olmayacak. Mesela şu anda yeni bir şey duydum. Şu anda başkanlık yarışında olanları yardımcısı olarak atayacağını söylüyor.''

''BİZDE BEN YOK BİZ VAR''

''Bizde ben yok biz var. Ben diyemeyiz. Zaman zaman bana ters düşenler olabilir. Ters düşenin kanaatini de paylaşmak zorunda değilim. Nihai kararı verecek olan tabii liderdir. Zaman zaman bazı kurumlarımızda yaşıyoruz bunu. Faturayı ödeyen sonunda siyasetçi oluyor.''

''PARLAMANTER SİSTEM DEFTERİNİ MİLLET KAPATTI''

Millet o defteri kapattı 16 Nisan'da. Kalkıp anayasal olarak anayasayı değiştime gücünü parlamentoda yakalayabilirlerse buyursun değiştirsinler. Ya da millete gidecek gücü bulurlarsa gitsinler. Pazar günü neticeyi göreceğiz milletimiz bakalım nasıl bir takdirde bulunacak.

