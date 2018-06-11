Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'e operasyonu başlattık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde mitinginde halka seslendi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Bugün Niğde bambaşka. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız?
Bizi taciz edenler karşısında bunun bedelini biz ağır ödetiriz ve ödettik. İşte Ömer Halisdemirimiz ne yaptı? Hain olan o Semih Terzi'yi alnından indirdi. Niye? Çünkü vatan hainlerinin hakkı oydu, onun için. Ömer Halisdemir şehit oldu ama o makamların en yücesine ulaştı.
Şu ana akdar Afrin'de 4 bin 500'ün üzerine çıktı. Demiştim ya, Kandil demiştim, Sincar demiştim, oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla orada 14 önemli noktayı, depoları, silah depolarını vs. yok ettik.
"ELON, GELDİ ZİYARET ETTİ"
Erdoğan diyor 20 yıl geriden takip ediyor. Ya sen ne diyorsun? Kendine gel, kendine. Dünyada Tesla diye bir marka var. Elon, geldi ziyaret etti, sahibi. Çok farklı bir kişilik. Biz şu anda elektrikli, akülü bunları üreteceğiz bay Muharrem. 24 Haziran'dan sonra sana vakit ayırabilirsen bir ders verebiliriz.
BÜYÜME RAKAMLARI
Bugün çıkmış bir yerde konuşuyor, Malatya'da. Türkiye 7.4 ilk çeyrekte büyüme kaydetti. Esnafa soruyor; "Sizin gelirinize yansıdı mı?" Bay Kemal, sen bu söylediğine inanıyor musun ya? Önce senin bu büyüme denilen kavramı bir öğren. Bu ranta aittir diyor. Ne demek? Bu büyüme denilen olay tabii ki o rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir ama onun işçisi, çalışanı yok mu? Bunlara yansımıyor mu? Biz çiftçilere verdiğimiz kaynakları nereden veriyoruz Bay Kemal? Bu yollar nereden yapılıyor Bay Muharrem. Yükleniyoruz ama anlamıyorlar.
Küçülen bir ülke olsak, ekonomi olsak bunları yapabilir miydik?
Bay Muharrem çıkmış, benim moralimi bozmasınlar diye sağa sola posta koyuyor. Bay Muharrem zaten benim varlığım sizin moralinizi bozuyor. 12 gün sonra bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya var mıyız? Bunların içindeki kin ve nefret hem diline hem yüzüne vuruyor. Biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz, gereğini de yapacağız. Bay Muharrem yarın moralini bozan emekliye, çiftçiye, memura, esnafa kim bilir ne yapar? Adaylık sürecinde milletin başına diktatör kesilen bir kişi koltuğa oturunca ne yapar?
Biz diyor başörtüsüne karşı değiliz. Annene, kız kardeşine saygım var, sen kendine bak. İmam Hatiplerin fazlalık olduğunu söyleyen sen, kendine bak. Ben de İmam Hatipli olsaydım, Cumhurbaşkanı olabilirdim diyor. Bunların durum bu. Biz öğretmenlerimize saygılıyız, Bay Muharrem de olsa.
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