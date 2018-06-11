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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kandil'e operasyonu başlattık

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2018 14:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde mitinginde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, 'Demiştim ya, Kandil demiştim, Sincar demiştim, oraya da operasyonlarımızı başlattık' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde mitinginde halka seslendi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün Niğde bambaşka. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız?

Bizi taciz edenler karşısında bunun bedelini biz ağır ödetiriz ve ödettik. İşte Ömer Halisdemirimiz ne yaptı? Hain olan o Semih Terzi'yi alnından indirdi. Niye? Çünkü vatan hainlerinin hakkı oydu, onun için. Ömer Halisdemir şehit oldu ama o makamların en yücesine ulaştı.

Şu ana akdar Afrin'de 4 bin 500'ün üzerine çıktı. Demiştim ya, Kandil demiştim, Sincar demiştim, oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla orada 14 önemli noktayı, depoları, silah depolarını vs. yok ettik.

"ELON, GELDİ ZİYARET ETTİ"

Erdoğan diyor 20 yıl geriden takip ediyor. Ya sen ne diyorsun? Kendine gel, kendine. Dünyada Tesla diye bir marka var. Elon, geldi ziyaret etti, sahibi. Çok farklı bir kişilik. Biz şu anda elektrikli, akülü bunları üreteceğiz bay Muharrem. 24 Haziran'dan sonra sana vakit ayırabilirsen bir ders verebiliriz.

BÜYÜME RAKAMLARI

Bugün çıkmış bir yerde konuşuyor, Malatya'da. Türkiye 7.4 ilk çeyrekte büyüme kaydetti. Esnafa soruyor; "Sizin gelirinize yansıdı mı?" Bay Kemal, sen bu söylediğine inanıyor musun ya? Önce senin bu büyüme denilen kavramı bir öğren. Bu ranta aittir diyor. Ne demek? Bu büyüme denilen olay tabii ki o rantiye dediğin kesimi de ilgilendirir ama onun işçisi, çalışanı yok mu? Bunlara yansımıyor mu? Biz çiftçilere verdiğimiz kaynakları nereden veriyoruz Bay Kemal? Bu yollar nereden yapılıyor Bay Muharrem. Yükleniyoruz ama anlamıyorlar.

Küçülen bir ülke olsak, ekonomi olsak bunları yapabilir miydik?

Bay Muharrem çıkmış, benim moralimi bozmasınlar diye sağa sola posta koyuyor. Bay Muharrem zaten benim varlığım sizin moralinizi bozuyor. 12 gün sonra bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya var mıyız? Bunların içindeki kin ve nefret hem diline hem yüzüne vuruyor. Biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz, gereğini de yapacağız. Bay Muharrem yarın moralini bozan emekliye, çiftçiye, memura, esnafa kim bilir ne yapar? Adaylık sürecinde milletin başına diktatör kesilen bir kişi koltuğa oturunca ne yapar?

Biz diyor başörtüsüne karşı değiliz. Annene, kız kardeşine saygım var, sen kendine bak. İmam Hatiplerin fazlalık olduğunu söyleyen sen, kendine bak. Ben de İmam Hatipli olsaydım, Cumhurbaşkanı olabilirdim diyor. Bunların durum bu. Biz öğretmenlerimize saygılıyız, Bay Muharrem de olsa.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Niğde

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Adam gibi adam RECEP TAYYİP ERDOĞAN NOKTA.
kılıçdarın ve incenin ciğerleri yanıyordur.. harekatı yöneten komutanların adlarını alıp, "" apoleti sökülecekler "" listesi yapmaya başlamışlardır..
oylar çalınmassa açık ara kaybedeceksin
Asıl sen bu millete taciz ettin bu milleti soydunuz bu millete peşkeş çektiğini bu milletin gençliğine darbeyi vurdun Bu milletin Devleti'ne askerine polisine darbe vurdunuz İmam Hatip Lisesi'ne darbe vurduğunu türbanlı sana darbeyi vurdun hakkımız Haram Olsun Sana sizin gerçek yüzünü geç anladık Ama en azından geride kireçlemesi gerideki insanların dini duyguları ile kimse oynayamayacak ve cemaatler oynayabilecek ne Vakıflar ve dernekler Bu millet Çok iyi akıllandı Çok iyi uyandı
24 haziran öncesi güzel şeyler paylaşıyor devletimiz..
askeri operasyonu seçim takvimine göre ayarlamak vatana ihanetin en net kanıtıdır. askerimizi siyasi şovlar için kullanma basiretsizliğini gösterenlere seçim günü okkalı bir cevap verilecektir elbette
bilal erdoğan da katılacak mı operasyona yoksa sadece gariban çocuklarının cenazesini mi görecez
Sn Cumhurbaşkanı TSK nın başarısını üstenmeye çabalıyorsa bilinki kaybedeceğini O da biliyor Tek derdi hezimete uğramadan kaybetmek
KARAYILANI GETIRIN OYUM SIZE GERISI BOŞ
eyy erdogan ne yaparsaniz yapin, ama mehmetcigin kani uzerinden oy toplamaya calismayin. bu cok hassas bir konu, siyasete alet edilmesi ulkenin temelini sarsar.
Allah razı olsun.
PKK 1 SENE ÖNCE YERLEŞTİ KANDİLE HEMEN OPERASYON BAŞLATTIK. 15 YILDIR DUBAİ'DE OTURUYOR LARDİ
Heryeri yabancıları sattıktan sonra kandildekileri öldursen ne olacak bir yandan yandaşlarına yardım bir yandanda gösteriş amaçlı operasyon yemiyor artık milletimiz yemiyorrr !TamaMmm ülkemizde fabrika kalmadı bunları konuş halkımıza kaça satıldı diye!!!
16 senedir bitiremediğini bir operasyonla şimdi mi bitirecen geç bu işleri geeeeç. 20 gün önce söylemeyle operasyon olmaz oy için şov yapma in ordan zaten bu olay çözülecek!
Ben haberi verdim zaten kimse yok orda gönül rahatlığıyla operasyon yapabilirsiniz diyor RTE
Seçim öncesi reklam mahiyetinde, kandile operasyonlar yapılmasaydı şaşardık değilmi, seçmenden oy için, son çırpınışlar, aman daha önceki kandil operasyonlarına benzemesin, yıllarca dinledik kandil operasyonlarını, hiç olmassa bu sefer Kandil, kandil olduğuna pişman etmesseniz seçmen size oy vermez.
TAM KIRK YILDIR BU TERÖR ÖRGÜTÜ DOĞU HALKINA ÇOK ZARAR VERDİ.50 BİN İNSANINI TELEF ETTİRDİ DAĞLARDA. 300 MİLYAR DOLARLIK ZARAR VERDİ TÜRKİYEYE. BU KANDİL HAREKATI OLAYI İLE BATAKLIK TAM KURUTULAMLIKİ SİVRİSİNEKLERDEN KURTULSUN TÜM MİLLETİMİZ.BAKINIZ TAM 12 YIL DOĞUDA KALDIM ASLA TERÖR ÖRGÜTÜNÜ HALKIMIZ SEVMİYORDU. İÇLERİNDEN LANET OKUYORLARDI HER ZAMAN.YAHU ZORBALIKLA DEVLETMİ KURULUR. ASLA. KANDİLİN KÖKÜ SÖKÜLMELİ BU HAREKAT İLE. BÜYÜK AKILLI VE ZEKİ LİDERLER SANTRANÇTA TAŞLARI YERLİ YERİNDE OYNAR UNUTMAYALIM. 24 HAZİRAN ÇOK ÖNEMLİ GÜÇLÜ DEVLET İÇİN.NOKTA.
Türk ordusu ve Mehmetçik siyasi heveslere heba edilmemeli. Türk ordusu hepimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. Ama buradan oyununuzu artıramazsınız sayın cumhurbaşkanım. Halk işsizlikten intiharlar ederken, halka kıraathane vaadi yapanlara oy vermeyecek, atanamayan yüzbinlerce öğretmen varken, gidin kendinize başka işler bulun diyene de halk oy vermeyecek, teröristler ile meydanlarda megri megri deyip halay çekenlere de halk oy vermeyecek, devletin tüm kurumlarını fetöye teslim edenlerede halk oy vermeyecek, fetöyü ziyarete gidenleri vekiladayı yapanlarada halk oy vermeyecek bu böyle biline
secime kadar pkk ile anlaştı anlaşmayıda ingilterede yaptı
kendi eş dost yandaş ve holiganlarınıda yolla
Bu zamana kadar elinizi tutanmı vardı seçim yatirimi icin askerlimizi oyununuza alet etmeyin @
42 yaşındayım benim çoçukluğumda terör vardı , benim çoçuğum oldu terör yine var.kandile ilk gidilmiyor.bunu siyasi bir gösteri olarak yapıp tsk üstünde kimse pirim almasın.ekonomi,kültürel eksiklik sizin anlamdığınız beton yol ypacağınıza eğitie ekonomiye doğuda destek verilse terör bu kadar hortlamazdı.haburda barış süreci ile neden salıp besledik. ayrıca mümbiçi neden kapatmaya çalışıyoruz. terör mümbiçte kandilde sinek mi avlıyacağız yada abd isityor diyemi
sandiklari patlatmaya hazir miyiz ne demektir yahu :)
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