Erdoğan'dan müjde: Muğla Stadı'nı millet bahçesine çevireceğiz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Seçimler demokrasinin adeta er meydanıdır. Ne kadar çok adayla yarışırsak o kadar memnun oluruz. Bay Muharrem'e bir şeyler oldu. İmam hatiplere kafayı takmış. İmam hatip mezunu değilim ama 3 yıl görev yaptım diyor. Bir garip adam. İmam hatip mezunu adam cumhurbaşkanı olmuş, ben de imam hatip bitirsem olabilirdim. Sana olamazsın diyen mi var? Ama diyorum ya, sen daha çırak bile olamadın.

CHP'YE SERT ELEŞTİRİ

Biz çıraklığımızı belediye başkanlığı döneminde yaptık. İstanbul'da çöp dağları var mıydı? Vardı. Kim vardı, CHP. Geldik çöp dağlarını, hava kirliliğini kaldırdık. Küvetlere su dolduruyorduk niye, su yoktu? Su olmayınca musluk açık unutuluyordu, sonra evi su basıyordu. Biz bunları yaşadık. CHP kirliliktir, susuzluktur. CHP çöp dağıdır. Çöp dağı patladı Ümraniye'de kim vardı, CHP. 39 kardeşimiz öldü, bu kardeşiniz oraya stat yaptı.

MİLLET BAHÇESİ MÜJDESİ

Muğla Stadı'nı millet bahçesine çevireceğiz. Muğla’ya da süratle yeni bir stat yapacağız.

Biz 2023 hedeflerimizi, 2053, 2071 vizyonumuzu anlatıyoruz. Ötekiler ne anlatıyor? Sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün farklı bir proje ile geldim. Bunları hiçbir yerde anlatmadım. Bunların kafalarında samimi hiçbir proje yok. Daha yola çıkarken hazırladıkları bir projeleri var, Türkiye'yi eski günlerine döndürme projesidir. Bunlara kalsa Türkiye’yi hemen yarın 1940’lara 70’lere 90’lara götürecek.

Tek parti CHP dönemine güzelleme yaptıkları bile oluyor. Bir tek adam var ise o da sebsin be. Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşını, 'Gel bakalım Muharrem' diye çağırıyorsun, tek adamlık varsa bu. Muharrem de, 1 çıktın yenildin, 2, 3 yenildin diyor. Bunların al birini, vur öbürüne. Bunlara kalsa 1940'lara götürecekler Türkiye'yi. 2 dakikalık video izleteceğim şimdi size.

