Erdoğan'ın oy oranını açıkladı! AK Parti'den iddialı çıkış

Mahir Ünal, Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesince bir tesiste düzenlenen sahur programındaki konuşmasında, uluslararası iş birlikçilerin en iyi yaptığı işin, "karşı propaganda" denilen propaganda tarzı olduğunu, bu şekilde doğrudan öz güvene saldırıların gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu ülkenin yetiştirdiği, sadece Türkiye'nin değil bütün mazlum milletlerin gür sesi olmuş, bugün liderliği küresel ölçekte kabul edilen, bu milletin evladı, bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevildiği anda insanlara mührün yapıştırıldığını ifade eden Ünal, "Biz bu milletin yanındayız. Biz bu milletin sevdiklerinin yanındayız. Recep Tayyip Erdoğan'ı kıymetli yapan, bu millet tarafından seçilmiş olmasıdır. Bu aziz millete saldıramadıkları için Tayyip Erdoğan'a saldırıyorlar. AK Parti'yi kıymetli yapan nedir? AK Parti'nin 16 yıldan beri bu milletin sorunlarının çözümünde en güçlü siyasi aygıt olmasıdır." diye konuştu. Ünal, 24 Haziran'la ilgili en ufak bir rehavet gösterilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesiyle ilgili bir sorun görünmediğine dikkati çeken Ünal, "Bunlar, oylar yüzde 51-52 olunca zınarıyorlar. Biz Allah'ın izniyle öyle bir şey yapalım ki bunların artık söyleyecek bir şeyi kalmasın. Bunların süngüsü düşsün. En az yüzde 55'in üzerinde bir rakamla Cumhurbaşkanımızı başkan yapacağız." ifadelerini kullandı.