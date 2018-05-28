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Cumhurbaşkanı Erdoğan miting için gittiği illeri işaretliyor

SEÇİM HABERLERİ  | 28.05.2018 07:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim mitinglerine başladı. Erdoğan, Isparta mitingi öncesi TIR'daki haritada Isparta'yı işaretledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting için gittiği illeri işaretliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı TIR'ın içerisinde yer alan haritada vatandaşlara hitap edeceği Isparta'nın üzerini raptiye ile işaretledi.

AA


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ısparta miting 24 haziran seçimleri

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