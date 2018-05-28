Cumhurbaşkanı Erdoğan miting için gittiği illeri işaretliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı TIR'ın içerisinde yer alan haritada vatandaşlara hitap edeceği Isparta'nın üzerini raptiye ile işaretledi.
AA
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