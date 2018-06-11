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Fatih Portakal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na korkak suçlaması

SEÇİM HABERLERİ  | 11.06.2018 20:14 | Son Güncelleme

Fox Tv anahaber sunucusu Fatih Portakal, canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce kıyaslaması yaptı. Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingini öven Portakal, İnce'nin çok cesur olduğunu belirtirken Kılıçdaorğlu için 'korkak' dedi.

Fatih Portakal, Fox Tv'nin bugünkü ana haber bülteninde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine geniş yer ayırdı.

MUHARREM İNCE'YE 'CESUR' ÖVGÜSÜ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Diyarbakır'da yaptığı mitinglere göre Muharrem İnce'nin çok daha fazla taraftar topladığını söyleyen Portakal, Muharrem İnce'nin cesaretini övdü.

KILIÇDAROĞLU'NA 'KORKAK' SUÇLAMASI

"İki lider arasında cesaret farkı var. Kemal Kılıçdaroğlu o kadar cesur bir lider değil. O yüzden İnce hem kendi tabanında hem de diğer partilerle karşılaştırıldığında bir hava yarattı" diyen Portakal, Kılıçdaroğlu için önce "daha az cesur" ifadesini kullandı, haberin sonunda ise "korkaklardan hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
CHP'liyim ben de Kılıçdaroğlunu sevmiyorum eğer AKP yıllardır iktidarsa onun yüzündendir. Ama Muharrem hoca candır kandır adamdır! Türkiyeyi birleştirmeye, barıştırmaya geliyor daha ne yapsın.
bakın efendiler, benim desteklemediğim bir siyasetçi bile olsa bir sunucu çıkıp hakaret edemez, her şeyden önce ona oy veren bu memleketinin insanına hakarettir bu, haddini aşmıyor mu artık sizce de?
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