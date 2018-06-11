Fatih Portakal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na korkak suçlaması

Fatih Portakal, Fox Tv'nin bugünkü ana haber bülteninde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine geniş yer ayırdı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Diyarbakır'da yaptığı mitinglere göre Muharrem İnce'nin çok daha fazla taraftar topladığını söyleyen Portakal, Muharrem İnce'nin cesaretini övdü.
"İki lider arasında cesaret farkı var. Kemal Kılıçdaroğlu o kadar cesur bir lider değil. O yüzden İnce hem kendi tabanında hem de diğer partilerle karşılaştırıldığında bir hava yarattı" diyen Portakal, Kılıçdaroğlu için önce "daha az cesur" ifadesini kullandı, haberin sonunda ise "korkaklardan hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.
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