Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Gaziantep’te miting düzenledi.

MİTİNG ALANINA GİDEN YOL ÇÖP KAMYONUYLA KESİLDİ

Akşener ve ekibi konvoyla miting alanına giderken, belediyeye ait bir çöp kamyonu bulvar ortasına park ederek yolu kapattı. Bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan Akşener, daha sonra araçtan inerek kamyonun yanına gitti.

Çöp kamyonunun yanında kısa bir açıklama yapan Akşener, belediye ve valiliğe tepki gösterdi. Bu tepkinin ardından da kamyon bölgeden ayrıldı.

"KADIN YÜREĞİYLE ÇÖZMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Akşener, 15 Temmuz Demkorası Meydanı'nda partililerle bir araya geldi. Beklenen ilgiyi görmeyen Akşener'e, miting alanındaki kadınlar yazma hediye ederek fotoğraf çektirdi. Mitingde konuşan Akşener ise, "Türkiye’de kadınlar devreye girdi. Tülbentler, yemeniler ve yazmalar devreye girdi. Ve Türkiye’nin bütün sorunlarını kadın gözüyle ve kadın yüreğiyle çözmek için yola çıktık" diye konuştu.

PARTİLİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Miting sonunda ise alandan ayrılan bazı partililer arasında küçük çaplı tartışma yaşandı. Muammer Aksoy Bulvarı trafik ışıkları mevkisinde birbirlerini yuhalayan ve tepki gösteren partililer, polisin araya girmesi ile dağıldı.

